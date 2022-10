Uno de los actores de ‘La Casa del Dragón’ ya conocía a un protagonista de ‘Juego de Tronos’ desde niño

La primera temporada de La Casa del Dragón ya ha ofrecido su esperado final en HBO Max, y, más allá de la acción e intriga pertinentes; ha dejado claro que la ficción ha llegado para quedarse. La trama, los efectos y, por supuesto, los dragones, han conquistado a gran parte del público. Por no hablar de su reparto.

Saltos temporales aparte, los actores y actrices que se han puesto en las carnes de las personas que decidían el destino de Poniente mucho antes de Juego de Tronos han convencido a todos los espectadores, llegando incluso a ganarse el puesto de personaje favorito. Moralidades dudosas aparte, claro.

Pero, específicamente, hay un joven actor de la última tanda de episodios de la temporada cuyo Instagram sorprende por una razón: lo inauguró posando en un selfie junto a otro de los grandes profesionales que protagonizaron la primera temporada de Juego de Tronos. Una unión impensable, pero que es de lo más enternecedora:

Y es que Henry Collet no dudó en abrir su cuenta de Instagram con Sean Bean, uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Por aquel entonces, ya había triunfado entre los fans del universo de George R.R. Martin gracias a haber dado vida al cauto Eddard Stark en Juego de Tronos; mientras él iba dando pequeños pasos en el mundo de la interpretación.

Sin embargo, parece que el destino ha jugado muy bien sus cartas para que el joven acabe interpretando a Jacaerys Velaryon, el primogénito de Rhaenyra Targaryen. Toda una casualidad de la vida, ya que ocho años después estaría grabando la primera temporada de la serie que sigue el pasado de la historia de la familia más poderosa de los Siete Reinos.

Los comentarios de la publicación

Por supuesto, esta fotografía no ha pasado desapercibida para los fans de la serie, que no han dudado en ir a dejar un comentario. Pese a que hace casi una década desde que el actor la colgase, muchos no se han podido resistir a recalcar lo obvio.

De esta manera, se pueden leer cosas como "Es apropiado que tu primera publicación esté conectada a JdT", "Se cerró el círculo" o "¡Con nuestro querido Ned Stark! Esto es una señal, supongo". Más allá de las casualidades, hay otros anteriores que aplauden su trabajo en películas como Dolittle.

Sea como sea, y por razones evidentes, ninguno de los dos personajes se encontrará en La Casa del Dragón. Eso sí, ya hay rumores de que la segunda temporada de la ficción —confirmada a las pocas semanas de su estreno— incluirá como personajes a alguno de los integrantes del clan Stark de la época, por lo que se volverá a ver la amada y fría Invernalia en la pequeña pantalla. Y todo apunta a que el joven Jace irá allí con su dragón.

La Casa del Dragón ya está disponible en HBO Max.