El padre de Jeffrey Dahmer quiere demandar a Netflix por su serie

La serie de Netflix Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer no deja de estar en el ojo del huracán. Desde que la plataforma de video por streaming estrenó esta ficción firmada por Ryan Murphy el pasado 21 de septiembre, el título no ha dejado de protagonizar titulares que oscilan desde las buenas críticas al productor o al actor protagonista, el joven intérprete Evan Peters, hasta las polémicas que ponen en entredicho el hecho de que un asesino en serie capaz de matar a 17 hombres, torturarles e incluso comerse partes del cuerpo de algunos de ellos, se haya convertido de repente en una especie de icono para algunos fans del true crime e incluso en un personaje del que disfrazarse en las ya cercanas fiestas de Halloween.

La fama del caso Dahmer ha escalado tanto en las últimas semanas que incluso ha acabado salpicando al padre del ya fallecido asesino, Lionel Dahmer, que tiene ahora 84 años y que desde que en 1994 publicase un libro detallando los sucedido titulado La historia de un padre, había decidido mantenerse al margen de la vida pública y trasladarse a un pequeño pueblo rural de Ohio.

Lionel Dahmer ha anunciado a través de un miembro de su equipo legal que ha hablado con The U.S Sun que está analizando con su equipo de abogados la posibilidad de presentar una demanda contra el equipo de producción o contra Netflix porque en ningún momento los miembros del equipo de la serie han contactado con él para hablarle de la realización de la serie, no le han pedido permiso para utilizar algunas cintas hechas por el equipo legal de Dahmer y no se han preocupado por las consecuencias que este lanzamiento podría tener en su vida personal, que están llegando incluso hasta los continuos ataques nerviosos.

Jeffrey Dahmer. / Curt Borgwardt/Sygma/Sygma via Getty Images

A través de su portavoz, el padre del que fuese conocido como 'El carnicero del Milwaukee' ha asegurado que el lanzamiento de la serie de Netflix ha llevado al octogenario a una situación continua de crisis nerviosa que se agrava cada día con la llegada a su casa de fanáticos del asesino que peregrinan hasta ella para tratar de dar con su padre.

Además, el representante de la familia Dahmer ha asegurado al medio estadounidense que los asaltos al terreno de la casa de Lionel son tan continuos desde el estreno de la serie que el octogenario ha tenido que poner carteles de "Prohibido el paso" en los límites de su propiedad para tratar de disuadir a los visitantes.

"Él piensa que nada de esto debería haberse hecho. Toda la información que se necesita que sea pública ya está publicada en su libro. Todo lo demás es ornamental y presta atención a detalles que no son hechos probados... Ellos no conocen las conversaciones que hubo entre Jeff y las víctimas", ha defendido el portavoz de Lionel Dahmer, cuyo nombre no ha trascendido para tratar de protegerle de los fanáticos.