Lewis Capaldi anuncia dos conciertos en España para 2023

Lewis Capaldi ha sido uno de los artistas revelación de los últimos años que ha conseguido con una propuesta musical pop emocionante llegar a lo más alto de las listas de ventas y conseguir llenar estadios. Después de su álbum Divinely Uninspired to a hellish extent llega el momento de reafirmar lo logrado. El escocés ya tiene listo el sucesor de su debut y los primeros conciertos con los que presentará su nueva aventura musical.

El intérprete ha confirmado a través de sus cuentas oficiales que Broken By Desire to be Heavenly Sent es el título de su segundo disco de estudio. Un elepé que ya presentó con un primer sencillo llamado Forget me. Tres años después de su debut en directo, el escocés está en el punto de mira de los titulares de todo el mundo y sus nuevos shows quieren seguir colgando el cartel de entradas agotadas.

Tendremos que esperar hasta el próximo mes de mayo de 2023 para disfrutar de sus nuevas composiciones (de las que de momento desconocemos el título y si incluyen colaboraciones) pero no así de su música en directo. Porque como habréis leido Lewis Capaldi pondrá en marcha una nueva gira mundial que pasará por España con una doble cita en Madrid y Barcelona los próximos 10 de marzo, Palau Sant Jordi de la ciudad condal, y 11 de marzo, Wizink Center de la capital.

La preventa de entradas se activará este mismo día 26 de octubre mientras que la venta para el público en general arrancará dos días después, el día 28 del mismo mes. El precio de las localidades tanto de pista como de grada según Live Nation es de 50 euros más 6.50 de gastos de gestión.

Lewis Capaldi ha sido uno de los nombres propios a nivel mundial desde la publicación en 2019 de su álbum Divinely Uninspired to a hellish extent. Con canciones como Someone you loved o Before you go conquistó el número 1 de las listas de todo el planeta. Una etapa musical que llegó a su fin y que muy pronto tendrá continuación.

A comienzos de 2021 decidió 'desaparecer' de las redes sociales para concentrarse en la creación y grabación de su segundo album de estudio y casi dos años después parece que podremos disfrutar del resultado de aquella decisión. Nos morimos de ganas por que Broken by desire to be heavenly sent Global 2023 Tour llegue a España. ¿Te lo vas a perder?