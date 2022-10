El topless más artístico de India Martínez para anunciar su nuevo disco: ‘Nuestro mundo’

Después de un par de semanas soportando muchos mensajes de odio de algunos haters sin demasiado que hacer, India Martínez ha vuelto a mostrarse tan explosiva, reivindicativa y femenina como siempre ha sido. En esta ocasión lo ha hecho con un topless de lo más artístico con el que ha anunciado su nuevo disco: Nuestro mundo.

"Me emociona mucho contaros que ya podéis pre-guardar NUESTRO MUNDO mi nuevo álbum, que saldrá el 2 de Diciembre!!!! Vamoooooo" anunciaba la solista junto a la portada en la que parece sacada de un cuadro del renacimiento. Con cadenas rodeando su cuerpo, vestida solo en la parte inferior con un vestido azul, melena al viento y los brazos estratégicamente colocados para no mostrar los pechos.

Además de la reivindicación artística de su posado, la cordobesa acompaña este anuncio con el estreno de su nuevo sencillo, A ti mujer, que es una canción de empoderamiento para las mujeres que han sufrido y siguen sufriendo el día a día de una sociedad machista.

Por si todo ello fuera poco, India Martínez ha presentado el resto de detalles del proyecto musical. Ya habéis podido leer que el álbum verá la luz el próximo 2 de diciembre. Será entonces cuando Nuestro mundo presente las 10 canciones que forman parte del proyecto, dos de ellas colaboraciones junto a Melendi y Andy Rivera.

"Y estos son los títulos de las canciones. NUESTRO MUNDO ✨ Ay Diossss que ya podéis Pre-guardar ☺️🙈🙌🏽 Una producción hecha junto a @_melendioficial_ y @andyclay para @sonymusicspain Decidme el título que más os llama la atención" ha explicado la intérprete en un vídeo en el que habla con el asturiano Ramón Melendi que además de colaborar produce su trabajo.

"La colaboración fluyó, y así salió la idea de hacer el álbum con el libro entero”, admite India que no duda en aclarar que este primer adelanto cuenta la historia de un amor prohibido. Y es que no cabe duda de que este puede ser el disco más personal de India que se abrió en canal cuando escribió este libro que recoge lo que es ella. “En estas canciones cuento lo que en otras me callo, sentimientos, sueños, verdades, reflexiones que a veces no me atrevo a decir” confiesa.

Su discográfica explica que “son canciones libres, a veces con métricas o estructuras atípicas y otras súper pegadizas, bailables o sensuales, pero siempre certeras”. Ella añade que “también las hay que me rompen el alma desde dentro cada vez que las escucho”.

