'MasterChef Celebrity' sorprende con su última expulsada, una de las favoritas: "No he caído"

Una vez más, MasterChef Celebrity lo ha conseguido; ha hecho que la noche de los lunes sea especial y, en esta ocasión, también removida. Este 24 de octubre, el talent show culinario ha dejado sin palabras a muchos espectadores y participantes con la última expulsión en su Gala 7; María Zurita. Pero, como siempre suele haber una de cal y otra de arena, también ha sorprendido con la repesca: Patricia Conde.

Todo empezó, como suele ser habitual, con la prueba final, la de eliminación. En ella, no solo tuvieron que cocinar los concursantes, sino también los invitados de la noche, que en ese caso fueron el chef Paco Morales y su madre, Natividad García. En la noche del lunes, además, los aspirantes tuvieron la oportunidad de ver a Jordi Cruz participando también.

Los ingredientes elegidos para hacer la prueba final, que consiste en hacer un plato tradicional y otro de vanguardia con el mismo producto como protagonista, fueron: lentejas (Nico Abad), acelgas (María Zurita), zanahorias (Pepe Barroso) y garbanzos (Lorena Castell).

Las aspirantes de delantal negro con peor puntuación del jurado de MasterChef Celebrity de la noche fueron Lorena Castell y María Zurita, siendo finalmente esta última quien se quedó apartada de las cocinas. Tras sonar su nombre en boca de Pepe Rodríguez, la respuesta del actor y cómico Xavier Deltell, que no competía, fue inmediata: "¿Puedo bajar?". Después, ambos compañeros se fundieron en un abrazo entre lágrimas y aplausos para la última expulsada.

La decisión del jurado de MasterChef: sin técnica ni variedad

Sobre las 1:30, el tiempo se acabó y los concursantes tuvieron que alzar sus manos; la prueba había finalizado. Tras una concienzuda cata de los platos, la decisión del jurado fue fulminante con María Zurita, quien, al parecer, tenía el ingrediente más sencillo de cocinar.

Una de las críticas de Jordi Cruz a los platos cocinados por una de las favoritas del programa fue que sus presentaciones carecían de "técnica". "Te he escuchado la palabra acelga muy pocas veces", agregó el chef.

"No hay diferencia entre un plato y otro; solamente que has emplatado diferente", apuntaba, as u vez, Pepe Rodríguez. El 'pero' de este otro miembro del jurado fue que Zurita no se complicó lo suficiente a la hora de elaborar sus platos.

Samantha Vallejo, por su parte, fue más concreta en su veredicto: "Yo creo que son dos platos de la misma época; una cosa sencilla, cocina sana que se hace hoy en día con un toque de estética, pero eso no es vanguardia".

"No he caído"

Ante esto, Zurita volvió a la fila con el resto de sus compañeros y mientras recibía el abrazo de Castell, lanzó en voz alta: "¿Cómo iba a saber yo que era obligatorio?". Segundos después, ya con los ojos llorosos, la concursante confesaba su error: "No he caído".

Al parecer, tal y como reveló ante las cámaras ya fuera del plató, Zurita no entendió bien en qué consistía exactamente la prueba final, como si no se "hubiera leído bien la pregunta".