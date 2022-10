Patricia Conde o Ruth Lorenzo, ambas tenían posibilidades de volver a ‘MasterChef Celebrity 7’ con la repesca

Ya nos lo habían avisado. Este lunes era día de repesca en MasterChef Celebrity 7. De hecho, Patricia Conde, una de las favoritas a regresar, lo había recordado en sus redes horas antes de empezar el programa.

“Hoy toca programa de repesca; durante este tiempo fuera de los fogones de @masterchef_es me seguí formando… y después de aprender un montón de cosas en @coquemadrid me fui a @lcbmadrid a seguir aprendiendo… 👩🏼‍🍳@erwanpoudoulec y @david.vela_dv fueron mis profesores de cocina española, francesa y repostería 👨🏼‍🍳👨🏻‍🍳Millones de Gracias por todo💖 …os envío un abrazo muy grande… y como os dije, volveré por allí muy pronto porque esto no sólo es por un programa, esto es para toda la vida, y quién sabe, como dice un buen amigo mío, si abriré un restaurante algún día 🤔😛♥️💋”, compartía en redes.

Ella y Ruth Lorenzo eran las candidatas favoritas a la repesca y ambas se fueron a la prueba de exteriores, a Rascafría. Tenían que preparar un plato individual y convencer a los comensales y al jurado.

La repescada

“Ruth, Patricia, una de las dos va a volver a las cocinas”, informaba Pepe Rodríguez antes de conocer la decisión del jurado. “Yo estoy un poco taquicárdica”, aseguraba la presentadora de televisión. “Yo igual, estoy contenta porque he conseguido sacar sabor y al final se demuestra que si te esfuerzas puedes conseguir algo”, añadía Ruth Lorenzo.

“Efectivamente ha sido un gustazo verte trabajar porque tienes ganas de volver y se nota. Había gusto. Tienes que estar contenta, sales muy airosa”, le decía el chef a la cantante.

“Patricia, empezaste lenta y, por momentos, parecía que no ibas a llegar. Al final, la tortilla ha salido y ha triunfado entre los comensales. Estaba sabrosa y bien ejecutada y eso que aparentemente parecía fácil”, decía Jordi Cruz sobre la tortilla al cubo en jugo rústica de gallina y trufa de verano que había hecho.

“Ha llegado el momento de saber quién vuelve a las cocinas como aspirante de pleno derecho y ese aspirante es… Patricia”, anunciaba Pepe. El grito se debió escuchar en toda Rascafría.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad y de verdad que lo estoy porque me encanta esta gente, me encanta estar aquí y me encanta cocinar. A mi hijo le encanta que esté aquí y yo, me voy a subir por los maquis estos de paja, me voy a tirar de cabeza al río, me voy a hacer una excursión, no lo sé, es que todo esto es precioso. Es que la vida es muy bonita”, decía una repescada encantada con su vuelta.

Un duelo de favoritas

Cuando llegaba al programa con posibilidad de ser repescada ya lo dejaba claro: “Estoy encantada de estar aquí Jordi. Estás fuera y estás como tristoncilla y ves que la vida continua dentro de las cocinas, pero ya me ha pasado otras veces, en el colegio, por ejemplo, cuando me expulsaban un par de semanitas”.

Lo que no hizo fue contarle a su hijo lo que estaba pasando y había una explicación: "No le conté la verdad para ahorrarle el disgusto. Si resultaba que en la repesca me seleccionaban, pues aquí no ha pasado nada. Si no, pues 'cariño, mamá ya no está ahí'. Le he ahorrado un poco el pasarlo mal".

Ruth Lorenzo también llegaba con ganas. “Si pides perfección no me merecería un delantal blanco. Si pides crecimiento, sí, siento que he crecido y he aprendido un 90% más de lo que yo pensaba que sabía de cocina”, aseguraba. Pero no podrá seguir aprendiendo en el programa.

A partir de ahora, veremos de nuevo a Patricia entre fogones y eso ha alegrado a muchos.

¿Acabará ganando Patricia esta edición?