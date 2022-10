Ha vuelto: Henry Cavill confirma el regreso de su Superman en un gran proyecto

Man of Steel, Batman v Superman, Liga de la Justicia... El mundo entero sabía que Henry Cavill era el mejor Superman que se podía tener, aunque Warner no lo tenía tan claro. Después de años de lucha y un nuevo liderazgo en la empresa —surgido también de la nueva directiva resultante de la fusión con Discovery—, todo parece haberse arreglado.

(Aviso: SPOILERS de Black Adam a partir de aquí) Quizá ha sido gracias a lo que pasa al final de Black Adam; pero lo cierto es que tras eso, también quedaban dudas. Todo podría haber quedado en una escena anecdótica, pero el propio actor que viste la capa del hijo pródigo de Kripton se ha pronunciado por sí mismo.

Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Instagram, donde ha elegido una imagen que no da lugar a teorías como introducción. Tras ella, un breve vídeo hablando a cámara en la que confirma lo que todos sus fans querían escuchar:

"Un pequeño aperitivo de lo que está por venir, amigos míos. El amanecer de la esperanza ha sido renovada. Gracias por vuestra paciencia, será recompensada", publicaba acompañando al vídeo, dejando claro que su vuelta como Clark Kent no se quedará en unos segundos en pantalla. Aun así, también ofrece explicaciones en su breve discurso.

El actor confirma que ha esperado unos días para hacerlo oficial, sobre todo porque quería que la gente disfrutara del estreno de Black Adam sin spoilers. Dos días después —cuando la mayor parte de espectadores se concentra en las salas—, lo ha confirmado: "Quiero hacerlo oficial: He vuelto como Superman".

Añade que lo visto en la escena post-créditos de la película protagonizada por Dwayne Johnson es solo un pequeño adelanto; por lo que se podría esperar su participación en un futuro crossover con más personajes de DC, o, incluso, una secuela de Man of Steel. Aunque, sea lo que sea, está claro que acabará sucediendo.

La pelea de Dwayne Johnson

Pese a que pueda parecer todo favorecido por la nueva dirección de DC, lo cierto es que Henry Cavill vuelva a volar Metrópolis es gracias a Dwayne Johnson. El actor ha peleado por la vuelta del actor y personaje durante años, y ahora se puede ver que ha resultado en final feliz.

Así nos lo dijo en su visita a Madrid con motivo de la promoción de la película: "Podemos honorar, yo mismo, Dani García, Hiram García, en Seven Bucks. Podemos hablar de la parte de Henry Cavill, porque en eso creímos profundamente, desde Man of Steel, la primera vez que la vimos, ese es nuestro Superman y ese es el Superman de nuestra generación. Y de ninguna manera, es imposible construir el Universo DC, introduciendo sangre fresca, nuevos personajes, a la JSA, reconociendo a la Liga de la Justicia si Superman está apartado. Ha estado ahí cinco años... Es imposible. No íbamos a tomar un "no" por respuesta, así que por ese tema de Superman y Henry Cavill podemos responder; y lo hemos dejado claro: "No" no es una respuesta. Y eso es por lo que ves a Henry al final. Yo me mantengo muy emocionado por estos nuevos tiempos en los que estamos en DC, vamos a ver un nuevo liderazgo, y yo me mantengo optimista en empezar a construir todo lo que ya se ha construido, y empezar a construir una nueva era", contó a LOS40.

Black Adam ya está en cines.