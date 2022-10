Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz o el duelo de romanticismo el día de su aniversario, ¿quién gana?

Este 24 octubre de 2022, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han celebrado su séptimo aniversario de boda. Y han protagonizado un duelo de felicitaciones en redes sociales que rivalizaba en romanticismo.

La presentadora de televisión recordaba esa firma de papeles. “Hoy hace 7 años que firmamos un papel en el que dice que estamos casados y que somos un matrimonio. Pero tú y yo sabemos que ese papel lo hubiéramos firmado mucho antes. Por mí, casi según te conocí. Es que te juro que sabía que eras tú”, reconocía junto a una foto de ambos muy explicativa.

“Sabía que me iba a cambiar la vida y sabía que tú me ibas a acompañar. Sabía que ibas a ser mi compañero. Para siempre. Hace 7 años que nos dieron un libro en el que dice que formamos una familia. Pero sabemos que tú y yo no necesitamos ese papel ni ese libro, que solo nos necesitamos el uno al otro. Eres mi familia elegida. Y cada día te volvería a elegir”, terminaba diciendo.

“Cualquier cosa que conteste a esto no va a ser suficiente… ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Solo yo se la suerte que tengo de verdad, la suerte de que me dejes estar a tu lado cada día 🙏”, contestaba su marido. Y no era el único comentario que recibía su declaración de amor.

La declaración de Dabiz

Pero ella no era la única que se ponía romántica por su aniversario. El duelo estaba servido porque Dabiz también daba lo mejor de su repertorio.

“Yo lo llamo pasión, diversión, ganas de verte y de estar contigo siempre, donde sea y cuando sea. No me hace falta un papel firmado para sentir mariposas en el estómago cada vez que pienso en ti, que te veo, que te toco, que me haces reír, que te siento…”, comenzaba expresando.

“El otro día le contaba a alguien que eres mucho más de lo que nunca había imaginado, soñado o deseado que encontraría en mi camino, eres mucho más porque nunca pensé que existiese algo así. Nunca dejes de mirarme así, porque ahí no solo hay amor y amistad, hay pasión y fuego, y eso me vuelve loquísimo al máximo nivel @cristipedroche 🔥❤️ Felices 7 años casados Perroche!!!!”, concluía. Y claro, así como para no suspirar.

¿Qué? ¿Sabrías decir cuál de los dos ganaría un duelo de romanticismo? Difícil.