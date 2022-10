Dani Martín y el humilde piropo que le ha tirado a Leiva

Desde hace años el caldo de cultivo entre muchos de los artistas nacionales de nuestro país es de una increíble amistad. A nadie le pilla por sorpresa que artistas como Bustamante, Pablo López y Antonio Orozco o Dani Martín, Leiva y Rayden son casi como uña y carne. Y la última prueba la hemos tenido a través de la cuenta oficial en Instagram del ex El Canto del Loco.

Allí Dani se ha desecho en elogios hacia el de Alameda de Osuna después de ver el éxito que está cosechando al otro lado del charco. Concretamente, en México donde está presentando su más reciente trabajo, Cuando te muerdes el labio, que precisamente parte de él se fraguó ahí.

"Sabéis lo que cuesta llegar a otro país, sin radio, sin apoyos y llenar el metropolitan, mi amigo lo ha hecho. @leivaoficial_ los @loveoflesbian y el Ibarra @kaseo_real tb, a mi me hace ilusión. FIN" posteaba Dani Martín junto a una foto promocional de Leiva.

Las miles de interacciones, comentarios y likes dejan claro que este bonito gesto del cantante hacia su compañero de profesión ha gustado a mucha gente. Entre ellos, obviamente al propio ex Pereza que contestaba poco después a su mensaje: "Muchas gracias, Daniele de las cumbres. Te quiero un montón, @_danimartin_".

Y casi hasta ahí llega nuestra comprensión de las bromas personales que se lanzan el uno al otro a modo de agradecimiento: "As de póker" le recontestó Dani Martín. Queda claro que el nombre de estos dos artistas forma parte del top de nuestra música y fruto de su buena relación seguramente algún día disfrutemos de la unión de sus talentos en una canción.

El buen rollo entre ambos viene de lejos. Tanto es así que hace casi un año descubrimos que a Dani Martín le sale clavada la imitación de la voz de Leiva. Pero más allá de las bromas y del humor lo que es evidente es que el público de México está sabiendo disfrutar como se merece de uno de los grandes de nuestro país.

Hace unos días era el propio Leiva el que se deshacía en elogios hacia Love of Lesbian: "“Mirando con fascinación desde el backstage el show de mis panas @loveoflesbian en Metropólitan. Muy conmovedor para los amigos ser testigo de su bonito éxito en México. No se me ocurre mejor plan que compartir canciones en familia lejos de casa. Gracias por dejarme acariciar Incendios de nieve con la Telecaster. Os quiero un montón, muchachos. Y pago mi factura de brindis por vuestro éxito. Con gusto!".