Katy Perry hace saltar las alarmas en un show: ¿Qué le pasa en el ojo?

Katy Perry ha hecho saltar las alarmas en las redes sociales después de lo que ha sucedido en uno de los conciertos de su residencia musical en Las Vegas. Allí la californiana estaba ofreciendo su espectáculo para miles de espectadores cuando entre canción y canción perdió el control de uno de sus párpados.

O al menos esa es la teoría más extendida entre los seguidores de las redes sociales. Sin saber de manera oficial lo que ha sucedido, puesto que la solista no ha hablado de este incidente, son muchas las teorías que están recorriendo la red y que han generado debate en las redes sociales.

Porque son muchxs los que han recordado como Justin Bieber también perdió el control de uno de sus párpados aunque en su caso la enfermedad que sufre fue lo que le provocó la parálisis facial de la mitad de su rostro. En este caso se puede apreciar como tras tocar cerca de la zona afectada vuelve a recuperar el uso de su párpado.

Muchxs otrxs internautas han comentado que puede tratarse de un problema temporal provocado por el estrés y la falta de descanso. La parálisis de ese párpado sería un acto reflejo del cuerpo que mostraría así la situación traumática por la que estaría pasando el cuerpo.

Como pasa en todas estas situaciones, no han faltado los meses y el cachondeo. Desde los que piensan que todo es una conspiración y que es una señal de Katy Perry a los illuminati (o algo similar) a los que han empezado a especular con que una mujer así no puede existir en realidad y se trata de un clon que se habría desconfigurado durante una actualización.

Porque es mejor echarle algo de humor que no provocar una alarma con palabras como 'derrame cerebral' sin tener confirmación ni certeza de que se trata de eso. Y es que son ya casi 17 millones de visualizaciones lo que lleva el vídeo de Katy Perry con ese párpado que baja pero no sube.

Como decíamos, de momento en sus redes sociales no ha explicado nada y su última publicación hace referencia a su nueva colección que está a punto de lanzar con About you. Más trabajo... ¡No para!