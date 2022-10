La razón por la que Victoria Beckham descarta volver con las Spice Girls

El sueño de toda una generación sería volver a ver en el escenario a las cinco componentes de las Spice Girls. Ahora que la girlband por excelencia está celebrando los 25 años de su segundo disco, Spiceworld, lo están celebrando con una reedición del álbum y muchos contenidos nuevos, pero se resiste la posibilidad de una gira en la que las cinco participen. La última intención de las chicas ha sido convencer a Victoria Beckham de que se una en una nueva tanda de conciertos, pero finalmente parece que esto nunca va a ocurrir.

Dos son los llamamientos públicos que sus compañeras han hecho a lo largo de las últimas semanas. Por una parte, Mel C confirmó que estaba presionando para que el grupo se volviera a unir, poniendo especial énfasis en conseguir la participación de Victoria. Por otro lado, Emma Bunton aseguró que confiaba en que la spice pija se uniera a ellas en caso de que participaran en el célebre Festival de Glastonbury.

Victoria ha contestado a estos llamamientos y ha sido muy tajante en sus declaraciones. "Me divertí mucho estando en las Spice Girls. Pero creo que ahora, con todo lo que tengo con mi línea de moda y mi línea de belleza, y con cuatro hijos, no podría comprometerme con eso", dijo Beckham cuando se le preguntó sobre la posibilidad de regresar en el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen.

Eso sí, no ha cerrado la puerta a continuar con el legado de la girlband si se plantea como una gira de hologramas, un formato que ha vuelto a poner de moda ABBA con su espectáculo Voyage en Londres. El ex manager de las Spice Girls, Simon Fuller, está al frente de este show con el que la banda sueca sigue engrosando su cuenta corriente, y Beckham no descarta apuntarse a esta moda virtual. "Esa es una gran idea", dijo Beckham en la entrevista.

Will Victoria Beckham Return to the Stage? | WWHL

En noviembre, Spice Girls lanzarán una edición para celebrar el 25º aniversario de su álbum de 1997 Spiceworld, que incluye pistas adicionales y caras B seleccionadas por el propio grupo, así como grabaciones en vivo inéditas del archivo de Virgin Records. A principios de este mes, compartieron una nueva versión del video de Spice Up Your Life con imágenes nunca antes vistas.

"La era de Spiceworld fue una época muy divertida para nosotros", dijo el grupo en un comunicado al anunciar la edición de lujo. "Acabábamos de tener un álbum número uno con Spice, estábamos viajando por todo el mundo y conociendo a nuestros increíbles fans, lanzamos nuestro segundo álbum ¡Y teníamos nuestra propia película! ¿Quién lo hubiera pensado? Es una locura pensar que han pasado 25 años".