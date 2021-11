ABBA emprenden su último ‘Voyage’ instalados en la nostalgia pop

El nuevo disco de ABBA también va a ser el último. La banda sueca emprende su último viaje con Voyage después de una campaña de marketing perfectamente arbitrada. Desde que en agosto comenzó a crear expectación sobre su regreso, el grupo ha llenado redes sociales y vallas publicitarias analógicas de la ya famosa imagen del eclipse solar. Días después llegó la gran noticia, anunciada en un evento sin precedentes para los suecos: un nuevo álbum de 10 canciones y un concierto virtual con avatares en un estadio construido a su medida en Londres.

Una banda con este legado tenía que saber aprovechar todo su potencial como grandes creadores de himnos pop, pero también ese espíritu futurista impreso en su anuncio. Ya en septiembre, momento en el que dieron a conocer los primeros singles del disco, lo consiguieron. Don't Shut Me Down cumplió este propósito, con un impacto inesperado que se convirtió en el primer Top 10 de ABBA desde 1981, de forma que Voyage se convirtió en toda una promesa de movimiento hacia adelante. También escuchamos en ese momento. I Still Have Faith in You, otro ejemplo de cómo las voces de Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog, grabadas hace años, pueden seguir funcionando en el presente con una buena instrumentalización. La nostalgia está a la orden del día, y la banda sabe cómo subirse a ese cohete para crear una canción agridulce que funciona.

En todo el resto del disco se puede apreciar cómo ABBA se ha quedado instalada en el pasado, y cómo aprovechan melodías del folklore para incorporarlas a sus temas. Si ya vimos como Fernando nos evoca a ritmos mexicanos y Chiquitita hace lo propio con la música hispana, When You Danced With Me cuenta la historia de una niña abandonada por su amado con una melodía celta. También hay lugar para una pista navideña, ahora que Mariah Carey ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas, y Little Things acapara ese sonido cálido incorporando un coro de niños que canta sobre su abuela.

Es cierto que Björn Ulvaeus y Benny Andersson nunca han destacado como grandes compositores que han tenido en cuenta el feminismo. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) hablaba sin muchos miramientos sobre la esperanza de que un hombre llegara para calmar la soledad de una mujer. Han pasado cuatro décadas y el Me Too ha cambiado para siempre la visión de la mujer en la industria, y I Can Be That Woman incorpora el verso "no eres el hombre que debiste haber sido".

Ulvaeus dijo recientemente en una entrevista que estas canciones fueron escritas sin tener en cuenta las tendencias. Así, incorporan en la lista de canciones Just a Notion, un tema que nunca llegaron a publicar de 1978, pero también Bumblebee, un intento de alzar la voz de forma contundente sobre el cambio climático.

La banda ha comentado al respecto: "Hacía mucho tiempo que no hacíamos música juntos, casi 40 años. Nos tomamos un descanso en primavera de 1982 y ahora hemos decidido que debemos darlo por terminado. Dicen que es una locura esperar más de 40 años entre álbumes, así que hemos grabado la continuación de The Visitors. A decir verdad, la mayor fuente de inspiración para grabar de nuevo ha surgido de nuestro compromiso de crear el más extraño y espectacular concierto que puedas soñar. Vamos a poder estar sentados entre el público y ver desde la butaca a nuestros avatares digitales interpretando nuestras canciones en el escenario construido en un recinto creado a propósito, el ABBA arena en Londres, la próxima primavera. ¡Raro y maravilloso!"