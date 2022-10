Apple Music y Youtube eliminan un plano de 'Anti-Hero' tras una avalancha de críticas

Taylor Swift pasará a la historia con Midnights por los records que ha batido en su primera semana de lanzamiento: desde haberse convertido en el álbum con más reproducciones en sus primeros siete días, superando la barrera de los 600 millones de escuchas, convertirse en el primer disco de la era streaming en superar el millón de ventas físicas en Estados Unidos en su semana de estreno, o convertirse en la primera artista de la historia en situar (según las apuestas) diez canciones dentro del Top 10 de la Billboard Hot 100, la cantante estadounidense parece haberse convertido en su única rival.

Sin embargo, el éxito alcanzado con el lanzamiento de su último disco no se ha librado de las polémicas. Y es que un plano del videoclip de Anti-Hero, su single principal, ha dividido a una audiencia muy polarizada, teniendo como consecuencia que tanto Apple Music como Youtube hayan decidido editar el videoclip para tratar de solventar la avalancha de críticas recibidas en los últimos días y horas.

"GORDA"

Taylor Swift - Anti-Hero (Official Music Video)

El fragmento cortado se podía ver durante el segundo estribillo de la canción, donde asistimos a una escena en la que Taylor se sube a una báscula donde el resultado de su peso no es un número sino una palabra: "GORDA", mientras la Taylor que representa todas sus inseguridades hace un signo de desaprobación. Ahora, simplemente, no somos testigos de este resultado, que queda a la imaginación de cada uno.

Taylor Swift, que durante toda la canción se abre en canal para mostrar a la audiencia sus inseguridades (el odio hacia sí misma, el miedo al abandono, la comparación constante o el trastorno de la conducta alimenticia que sufrió hace unos años), ya habló en su documental Miss Americana de cómo observar díariamente fotografías de su propia imagen en los medios de comunicación, donde se hacían comentarios en torno a su cuerpo, había sido muy contraproducente, llegando a ocasionarle un trastorno en el que dejaba de comer y se ponía al límite físicamente a través del ejercicio. De hecho, en You're On Your Own, Kid vuelve a hacer referencia a este problema cuando canta "I hosted parties and starved my body like I'd be saved by a perfect kiss (celebré fiestas y maté de hambre a mi cuerpo como si fuese a ser salvada por un beso perfecto".

Las críticas en cuestión han llegado de una parte de Internet que considera contraproducente que, dado el cuerpo que tiene la artista, sus fans más jóvenes y las nuevas generaciones puedan interpretar que el cuerpo que tiene sea considerado como "gordo", como si estuviese promocionando unos estándares de belleza y delgadez que ya de por sí resultan inalcanzables.

Sin embargo, tal y como señala la otra parte, están olvidando el verdadero mensaje: independientemente del cuerpo de Taylor, ella está hablando de su propia experiencia con los trastornos alimenticios, que se encargan de distorsionar la propia imagen y que afecta por igual a personas con todo tipo de cuerpos.

Lamentablemente, en esta ocasión, parece que han podido las críticas que han intentado invalidar su experiencia personal, algo comprensible a ojos de todo el mundo si se presta un poco de atención a la letra y trayectoria de la artista. Nosotros, pese a la polémica, continuamos reproducciendo Midnights y Anti-Hero.