Así suena Bruce Springsteen versionando a Aretha Franklin en su nuevo disco

Poco a poco vamos conociendo más canciones del próximo disco de Bruce Springsteen. El Boss publicará el 11 de noviembre Only the Strong Survive, un álbum en el que rendirá homenaje a las canciones más representativas del soul clásico, con versiones de clásicos de The Commodores, Aretha Franklin o The Supremmes.

Hemos escuchado ya dos adelantos de este esperado nuevo trabajo, Do I Love You (Indeed I Do), escrita por Frank Wilson en 1965, y Nightshift, una versión del original de The Commodores. Ahora podemos disfrutar de una canción más, Don't Play That Song, uno de los éxitos de la discografía de Aretha Franklin.

El tema no es original de la artista, sino que fue escrita en 1962 por el cofundador de Atlantic Records Ahmet Ertegun y Betty Nelson, la esposa de Ben E. King. Este lanzó la versión original en su LP de 1962 Don't Play That Song!, pero la interpretación más memorable llegó en 1970 cuando Aretha Franklin la versionó en su álbum Spirit in the Dark. También ha sido grabado por Mariah Carey, Sam Moore, Keith Locke y The Quests.

El álbum marca un cambio notable en la carrera de Springsteen. Es la primera vez que Boss se aventura en crear melodías soul, y es solo la segunda vez que dedica un álbum completo a material escrito por otros artistas. El primero fue We Shall Overcome: The Seeger Sessions de 2006.

Bruce Springsteen - Don't Play That Song (Official Video)

"Pasé mi vida laboral con mi voz al servicio de mis canciones, confinada a mis arreglos, a mis melodías, a mis composiciones, a mis construcciones", explicó Springsteen después de anunciar Only the Strong Survive . "Mi voz siempre llegaba en segundo, tercer o cuarto lugar a la expresión de esos elementos. Pero esta vez, decidí hacer algo que nunca antes había hecho: hacer música centrada en el canto, en desafiar mi voz", dice.

El próximo año, Springsteen se embarcará en una gira mundial con su E-Street Band, el que será su primer tour como grupo reunido desde 2017. La gira se anunció en mayo y comenzará en su tramo estadounidense en febrero antes de viajar a Europa. Barcelona será la única ciudad en la que podremos disfrutar de su apabullante directo en nuestro país los días 28 y 30 de abril.

Las cifras de Europa dejan claro las ganas que hay de volver a disfrutar en directo de uno de los espectáculos de rock más legendarios de todos los tiempos, con un inicio de gira que será memorable.