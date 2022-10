Lanza a favor de que Rihanna haya vuelto a la música de la mano de ‘Black Panther’ con ‘Lift Me Up’

Rihanna ha vuelto a la música. Tras anunciar que sería la estrella encargada de poner banda sonora al descanso de la SuperBowl, Riri se ha puesto las pilas y ha lanzado nueva canción. Lo que no esperaban los fans era que iba a ser de la mano de Marvel. Y es que el regreso musical de Rihanna ha sido poniendo música a Black Panther Wakanda Forever.

Este viernes, 28 de octubre, Riri ha lanzado Lift Me Up, poniendo punto final a seis años de silencio musical. La canción llega dos semanas antes del estreno de la esperadísima secuela de Black Panther. Una de las películas del universo Marvel más esperadas del año. Y es que, tras la muerte del actor Chadwick Boseman (que daba vida a Black Panther), la cinta estará llena de emoción y nostalgia.

Lift Me Up es una preciosa balada producida por Ludwig Goransson que nos arroja varias pistas sobre la trama. Su letra hace mención a la esperanza en mitad de tanta oscuridad que vive el pueblo de Wakanda en esta cinta.

Desde que se confirmó la noticia de que Rihanna formaría parte de la banda sonora de Black Panther, se ha debatido mucho acerca de si era la opción correcta. Teniendo en cuenta que llevaba más de un lustro sin sacar música, muchos fans esperaban que lanzase una canción propia. Riri, que no deja de sorprendernos, ha decidido volver de la mano de esta saga. Y tenemos que reconocer que es una opción muy inteligente.

La banda sonora de Black Panther no es cualquier cosa

Para entender la decisión de Rihanna tenemos que retroceder hasta 2018, cuando se estrenó la primera parte de Black Panther. La película se convirtió en todo un fenómeno de masas, siendo una de las más taquilleras del año. Pero no solo eso: la banda sonora del film rompió toda clase de récords. Y todo gracias al álbum inspirado en su universo.

Kendrick Lamar se unió a varias estrellas afroamericanas para producir un disco redondo que junta el R&B, el pop y el rock con ritmos tradicionales africanos. De hecho, el propio rapero puso toda la atención en el sonido y en las letras, componiendo uno de los discos más alabados de aquel año.

El disco se convirtió en todo un éxito, siendo elogiado por la crítica y alcanzando la primera posición de la tabla Billboard 200. Pero la cosa no se quedó ahí, ¡ni mucho menos! En plataformas como Spotify, el álbum suma más de tres mil millones de reproducciones. ¡Una barbaridad! Canciones como Pray For Me con The Weeknd, Big Shot con Travis Scott o King’s Dead con Future y James Blake fueron todo un éxito.

No solo eso, el álbum arrasó en premios. Solo en los Grammy tuvo ocho nominaciones, incluida la de mejor álbum del año. Además, se llevó los galardones a mejor álbum de banda sonora para medio visual y mejor interpretación rap por King’s Dead.

Pero si hubo una canción que se hizo conocida fue, sin duda, All The Stars. La canción de Kendrick Lamar junto a SZA suma más de mil millones de reproducciones en Spotify. Además, se coló en las principales categorías de las nominaciones de los Grammy, incluyendo las de mejor canción y grabación. ¡Toda una proeza!

Ahora, Riri podría triunfar de la mano de Blackpanther con esta nueva balada. Y es que Lift Me Up podría ser la heredera natural de All The Stars. Con estos precedentes no nos extraña que Rihanna haya querido volver a la música de la mano de Black Panther.