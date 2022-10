Avance semanal de'Tierra Amarga': todos los capítulos de la serie turca de Antena 3

Los lunes cuestan; especialmente cuando hay un puente de por medio y los hay que no lo pueden disfrutar. Pero las tardes, incluso las de comienzo de semana, se hacen mucho más llevaderas con capítulos nuevos de Tierra Amarga, que esta semana vuelve a partir de las 17:45 horas.

Para los que no hayan podido seguir lo último de la serie turca de Antena 3, aquí dejamos un breve repaso de lo que pasó en los anteriores episodios de esta superproducción de éxito internacional.

Los celos de Betül por Züleyha llegaron a otro nivel la semana pasada y se encaró con ella porque va a ceder acciones a Mehmet. Además, en uno de los episodos salió a la luz el paradero de Demir y Sermin trató de convencer a Betül de que Züleyha se casara con Fikret.

Por primera vez, la protagonista de la ficción otomana no se fía de Betül con todo lo que ha ocurrido. Pero el plato fuer fue, sin duda, la cita romántica entre Züleyha y Mehmet que terminó con un beso y muchas confesiones.

Aquí te mostramos el avance semanal de los capítulos de esta semana en Tierra Amarga:

Lo que pasará en el capítulo del lunes en Tierra Amarga

La semana arranca en Tierra Amarga este lunes 31 de octubre cargada de más emociones y sentimientos que están a flor de piel. Züleyha está confusa y le cuenta a Lütfiye que Mehmet le ha confesado que está enamorado de ella, pero esta no sabe qué hacer.

Mientras, Betúl le pregunta por su lado a Fikret sobre la noche que pasaron juntos y él le responde que se siente confuso. Pero no solo eso, sino que, además, la protaogonista despide a Betül y prescinde de él como parte de la junta de directivos de la empresa.

Otras series turcas que puedes ver

Tierra Amarga puede presumir de ser una serie de gran éxito internacional que regala, cada tarde, ilusiones en forma de datos de audiencia a Antena 3, pero no es la única serie turca de la casa ni de otros canales.

Solo en nuestro país actualmente se pueden ver más de 60 series turcas en español a través de las plataformas online, tanto de las principales cadenas de la televisión (Atresmedia y Mediaset) como de Netflix y Amazon Prime Vídeo.

Algunos títulos de origen otomano que se pueden ver en español son: Love is in the air, Huérfanas, The Gift, Mujer, Nos conocimos en Estambul, Mar de amores, Hermanos, Club Estambul, El Sultán y Kara, Lobo, Ada Masali (El cuento de la isla), Fugitiva, Dulce Venganza, No sueltes mi mano y En todas partes tú.

Ahora, además, Antena 3 ha incorporado también a su parrilla Secretos de familia, la ficción otomana que ha dado el relevo a Infiel tras su final hace unas semanas, el pasado 23 de octubre.