Las primeras palabras de Laura Escanes y Álvaro de Luna sobre sus cariñosas fotografías en Tenerife

Hace apenas doce días conocíamos que Laura Escanes y Risto Mejide rompían su relación tras siete años juntos y una hija en común. Después del anuncio a través de sus redes sociales, ambos se alejaron del foco mediático, pero ahora hemos sido testigos de la nueva ilusión amorosa que ha aparecido en la vida de la influencer.

Aunque en un primer momento se la relacionó con Míster Jägger, parece que todos los rumores estaban muy equivocados. El elegido ha sido Álvaro de Luna, el antiguo integrante de la banda Sinsinati que decidió comenzar su carrera en solitario. Esto lo descubrimos gracias a unas fotografías que salieron a la luz de la pareja en Tenerife y que ocuparon las portadas de multitud de revistas.

En ellas podíamos ver cómo los tortolitos se fundían en un beso frente al mar en su primera escapada junto a unos amigos. En el reportaje que adornaba la portada de la revista Lecturas, se puede ver la química que comparten y el amor que ha surgido entre ellos.

Sus primeras palabras

Después de conocer estas imágenes, Laura Escanes acudió la noche del 2 de noviembre a un evento donde no han podido faltar las preguntas acerca del cantante: "No quiero decepcionaros. No quiero entrar en confirmar o desmentir nada porque es entrar en un círculo y un bucle que no me apetece. Sé lo que he vivido, lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco", aseguraba. Ahora tiene claro lo que quiere hacer ahora con su vida sentimental: "Cada vez reservo más mi vida privada", concluía.

En el caso de Álvaro de Luna, ha sido en el aeropuerto donde aterrizaba de su viaje con una actitud relajada y una sonrisa que no podía quitar de la cara cuando le preguntaron por la influencer y el confesó que era “muy feliz”. En cuanto a la letra de Tu Nombre, su nuevo single dedicado al amor, muchos se han cuestionado si iba dedicado a esta nueva ilusión, pero el artista ha reaccionado con sentido del humor preguntándole a los reporteros si les gustaba el lanzamiento, sin dar más detalles.