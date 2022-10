Laura Escanes estalla contra los que dicen que Risto Mejide es su canguro: “Mentalidad machista”

Desde que el pasado 25 de septiembre, Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación por sorpresa, la expareja ha ocupado miles de titulares. Una ruptura que nos dejó a todos con la boca abierta y que no se esperaba nadie. Y es que, detrás de sus maravillosas vacaciones en Menorca y de su aparente vida familiar ideal, ¿quién se esperaba el fin a su historia de amor?

Tras el comunicado oficial donde aseguraban que no estaba siendo fácil, han sido muchas las especulaciones que se han hecho sobre la influencer. Muchos han señalado que ya había rehecho su vida con el reconocido youtuber Míster Jägger, una noticia que ella misma desmentía horas más tarde.

Pero no solo han sido estas críticas a las que se ha tenido que enfrentar, sino que también han sido muchos los que han cuestionado que hubiese retomado sus compromisos profesionales demasiado pronto. Algo a lo que no dudó la de Barcelona en responder muy tajante afirmando que la vida sigue.

Sin embargo, parece que esto no ha acabado y los haters siguen al pie del cañón. Ahora han cuestionado a Laura Escanes por separarse de su hija para asistir a un cumpleaños con sus amigas: "Me encanta como cuidas de tu hija, con razón te separaste, ahora se ve quien realmente eres, no la mosquita muerta que aparentabas ser", escribía una anónima. Unas palabras que han herido a la influencer y no se ha querido callar: "Tiene un padre también y derecho a estar con él. Ahórrate estas palabras anda".

Parece que no es la primera vez que cuestionan la custodia de su hija Roma, y, aunque sabe que son comentarios a los que no debería responder, ha sentido tal impotencia que no le ha quedado otro remedio.

Tajante e impotente

"No tengo que dar explicaciones de nada sobre cómo nos estamos organizando como familia, faltaría más, pero es alucinante los mensajes que recibo", subrayaba Laura, afirmando que la mayoría son de mujeres adultas, algo que le sorprende aún más.

Laura Escanes responde a los haters que critícan que salga de fiesta / Instagram @lauraescanes

Están siendo unas semanas en las que la creadora de contenido se ve juzgada por cualquier paso que da, pero el hecho de que cuestionen cualquier hecho con Roma, es algo con lo que no puede mantenerse a un lado: "Tenemos incorporada una mentalidad machista en la que normalizamos enviar estos mensajes", decía afirmando que el otro día leyó un titular en el que catalogaban a Risto como canguro de Roma mientras ella "estaba de concierto. DE CANGURO. Por favor".

"Si queréis pensar y decir que me he aprovechado de él, adelante. ¿Por qué solo me llegan mensajes a mí sobre dónde está mi hija? ¿Por qué la gente no se alarma cuando ve a un padre salir o viajar por trabajo? ¿Por qué me estoy llevando todos los titulares machistas yo?", preguntaba, reafirmando que prefería ahorrarse lo que piensa.