Johnny Depp sería el primer hombre en participar en el desfile de ‘Savage X Fenty’ de Rihanna

Rihanna ha sido una de las grandes protagonistas de las últimas semanas. No solo porque ha sido confirmada como la artista que pondrá música al descanso de la Super Bowl de 2023, sino porque ha vuelto a la industria con Lift Me Up, un tema que forma parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

Pero nuestra protagonista no se ha olvidado del resto de sus proyectos, aquellos en los que ha estado al cien por cien enfocada en estos últimos años. Uno de ellos son las colecciones de lencería Savage X Fenty, que además ha presentado en mútliples ocasiones en desfiles de lo más excéntricos y diferentes.

Precisamente en varios de estos desfiles ha contado con todo tipo de celebridades, y ahora que se avecina un nuevo evento de presentación de su próxima colección, comienzan a salir a la luz varios posibles nombres. Pues bien. Según el medio TMZ, Johnny Depp podría ser el primer hombre en formar parte del desfile de Savage X Fenty.

"Nos han contado que Johnny Depp no caminará por la pasarela, sino que será el foco de uno de los momentos estrella del programa, que ha incluido a Cindy Crawford y Erykah Badu previamente. Depp será el primer hombre en la historia de Savage X Fenty en asumir el papel", desvela el medio. Pero aún hay más.

Las fuentes de TMZ han adelantado que tanto Rihanna y su equipo habrían contactado con el actor para invitarle a formar parte del show. "Ambas partes estaban muy emocionadas de hacerlo realidad. Nos dijeron que Johnny ya grabó su parte y se incluirá en el estreno del show en Amazon Prime Video el 9 de noviembre", añade el medio. Al parecer, Johnny lucirá "genial y elegante".

De momento, ninguno de ambos artistas se ha pronunciado al respecto, por lo que tendremos que esperar al 9 de noviembre para saber si finalmente el actor hará su aparición estelar en el show de Rihanna o no. Lo que está claro es que la noticia ha revolucionado a los usuarios en las redes sociales, cuyas opiniones están completamente divididas.

Y a ti, ¿te gustaría ver a Johnny Depp en el show de Savage X Fenty? ¿Cómo te imaginarías su aparición?