Backstreet Boys se suman al adelanto de la Navidad y lanzan su videoclip de ‘Last Christmas’

Por enésimo año consecutivo... ¡La Navidad se ha adelantado! Y tanto Mariah Carey, la reina indiscutible de estas fiestas, como los Backstreet Boys, tienen gran parte de responsabilidad. La primera, porque cada 1 de noviembre calienta su prodigiosa voz para dedicarnos All I Want For Christmas Is You. Y los segundos porque, este 2022, han lanzado su primer álbum navideño en casi 30 años de carrera.

La boyband publicaba el pasado 14 de octubre A Very Backstreet Christmas, un disco que incluye, por un lado, tres canciones originales -Christmas In New York, Together y Happy Days-; y, por otro, los villancicos más clásicos, como este Last Christmas de Wham!

El quintento estadounidense ha decidido compartir el vídeo oficial de este tema tan navideño que, más que un videoclip al uso, muestra el making-of del mismo y la grabación de la canción en el estudio. Y, a juzgar por las imágenes, no se lo pasaron nada mal.

A pesar que la original interpretada por George Michael es muy reconocible, esta cover mantiene la esencia del grupo americano y nos demuestra, una vez más, que las boybands nunca pasarán de moda -no importa cuántos años pasen-.

Al igual que Carey, A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson han dado el pistoletazo de salida a la holiday season (o "temporada de festividades", que abarca oficialmente desde la celebración del Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo, pasando por supuesto por Navidad, Hannukkah o Kwanzaa) con este tema.