Laura Escanes cambia de look tras conocerse su noviazgo con Álvaro de Luna

Ya sabemos lo que dice el popular dicho: cuando una mujer se cambia de look, también está haciendo un cambio en su vida. Parece que esto se lo ha aplicado de lleno Laura Escanes que ha sorprendido a todos sus seguidores mostrando su nuevo color de pelo.

Apenas hace unos días, la revista Lecturas publicaba unas comprometidas imágenes de la influencer con el cantante Álvaro de Luna. Unos robados mientras disfrutaban de unas vacaciones en Tenerife, donde ambos compartían caricias y abrazos que terminaban fundiéndose en un un apasionado beso.

Lo cierto es que, desde que la de Barcelona comunicó su separación con el padre de su hija, Risto Mejide, han sido muchos los rumores que han corrido sobre posibles noviazgos. Por ejemplo, con Míster Jägger. Una noticia que no tardó en desmentir ella misma.

Sin embargo, ahora que se ha hecho pública su relación con el intérprete de Juramento de Sal o Tu nombre, canción que podría ir dedicada a ella de pleno, ninguno de los dos ha dicho lo contrario, ni tampoco lo ha negado. De hecho, el sevillano confirmaba estar "muy feliz" cuando le preguntaban por su vida amorosa.

Su nuevo cambio de look

Aunque desde que Laura dio el salto a la fama, la hemos visto con varios cortes de pelo y también diferentes tonos de color: rubio, blanco, naranja... Este ha llamado más la atención por todos los acontecimientos que la han englobado en los último días.

Al ritmo de Lift Me Up, de su artista favorita, Rihanna, la influencer ha compartido un reels donde aparece sentada en un taburete con unos jeans y un top blanco: "Hola desde el lado oscuro", escribía, ahora haciendo un guiño a Adele y a su canción Hello (from the dark side).

Un color que no puede sentarle mejor y, por si no se lo creía, sus seguidores se lo han recalcado:

"Todos los colores te quedan genial, pero con este..."

"Me encanta Laura"

"ESPECTACULAR"

"Qué bien te sienta todo, hija"

"Te acabas de pasar el juego"