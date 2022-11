Nathy Peluso habla de cómo actúa a la hora de ligar en LOS40 Music Awards y no es para nada como imaginábamos

Nathy Peluso ha sido una de las personalidades más esperadas en LOS40 Music Awards, ya que estaba nominada a mejor canción y mejor colaboración junto a su compañero y amigo C.Tangana por Ateo. Antes de verla disfrutar en la gala, nuestros compañeros Cristina Regatero y David Álvarez se han reencontrado con ella en el Preshow, donde le han preguntado por absolutamente todo y sí, también le han puesto en algún que otro aprieto.

La cantante argentina no ha tenido reparos en contestar a las preguntas de nuestros locutores, pese a que algunas podrían ponerle entre las cuerdas. Era el momento de prender la chispa y de hablar cómo se las ingenia Nathy Peluso para ligar. La artista ha confesado abiertamente que cuando le gusta alguien va a por ello. “Soy muy exquisita. No me gusta casi nadie y cuando me gusta alguien estoy muy segura de que me gusta, entonces me encargo de que lo sepa, pero a la misma vez soy vergonzosa”, ha explicado dejándonos ver un lado un lado que desconocíamos.

Estas palabras han desatado el asombro de nuestros compañeros, ya que siempre muestra una actitud de seguridad abismal en el escenario y que nada se le resiste. “La gente se piensa que soy muy echada para adelante... Digo las cosas, pero me gusta que me camelen”, ha manifestado entre risas. Justo en ese momento Cris Regatero ha puntualizado que esta versión de Nathy Peluso es muy diferente a la que siempre demuestra cantando. Eso sí, la periodista ha mandado una lanza a su favor y ha asegurado que a una mujer como ella son pocas las personas que se "le resisten".

¿Romance a la vista?

En el momento previo a la gala, la artista argentina también ha hablado de su compañero John Kortajarena, con quien últimamente ha intercambiado varios mensajes a través de las redes sociales con los que ha sembrado la duda de un posible proyecto juntos a corto plazo. Sin entrar en muchos detalles, Nathy Peluso ha asegurado (entre risas) que tienen un romance cinematográfico y que hasta ahí podía leer.

Aunque desde luego sí que se ha mojado cuando nuestros compis de la radio le han retado a jugar y (sin quererlo) ha acabado protagonizando uno de los momentos más anecdóticos de la noche, al confundir a Shakira con Pablo Alborán, lo que ha desatado las risas de todos los presentes.