Dani Fernández, no ha podido evitar las lágrimas al recibir su premio como mejor artista en LOS40 Music Awards

A Dani Fernández le va a costar olvidarse de este 2022. Ha sido un año cargado de buenas noticias para él. En lo personal, daba el ‘sí, quiero’ a Yarea Guillén el pasado mayo. Y en lo profesional, ha triunfado con su segundo disco, Entre las dudas y el azar.

Canción a canción ha ido aumentando su comunidad de seguidores y la gira que le ha tenido recorriendo España todo este año, no ha hecho más que afianzar un éxito que crece cada día.

Así que, no ha sorprendido que esté teniendo un final de año cargado de premios y nominaciones. Tras recibir un Premio Dial y un Premio Ondas como fenómeno musical del año, faltaba saber lo que ocurriría en LOS40 Music Awards.

Estaba nominado en tres categorías: Mejor artista, mejor álbum y mejor canción por Clima Tropical. Finalmente, poco antes de acabar la gala, sonaba su nombre al anunciar al mejor artista del año. Se imponía a Manuel Carrasco, Rosalía, Ana Mena, Aitana y Lola Índigo.

Mejor artista del año

Cristina Boscá y Dani Moreno ‘El Gallo’ le entregaban su estatuilla y no podía evitar las lágrimas por la emoción. “Estoy temblando”, comenzaba diciendo con la voz quebrada. “Desde que soy niño siempre soñé con cantar y, sobre todo, con dedicarme a lo que más me gusta y nunca pensé que después de tantos años, después de tantas vueltas…porque no me olvido del tiempo que he estado en mi banda con todo lo que he estado luchando hasta ahora… de verdad, no soy mejor artista, para nada, porque aquí hay gente increíble”, decía completamente emocionado.

Le costaba hablar, pero lo consiguió y tenía mucha gente a la que dar las gracias: “Lo único que puedo hacer es darles las gracias a mis padres por darme los valores de la lucha, del trabajo. A mi equipo, a Fran, a Magí, a todo Warner. A mi banda, que son los mejores porque me aguantan siempre”.

Y, por supuesto, no se ha olvidado de su mujer: “A Yarea que ha creído en mí y ha compuesto conmigo todo el disco Entre las dudas y el azar, y muchas veces no se reconoce eso y Yarea, esto es tuyo porque tú cantas conmigo, compones conmigo y me soportas día a día. Esto es tuyo”.

No ha querido terminar sin invitar a todo su equipo a subir al escenario para celebrar con él el premio. “Viva la música y escribir canciones con el corazón que es lo que hago siempre, intentar hacer música desde el alma”.

Desde aquí no podemos más que darle la enhorabuena porque se lo merece.