‘The Last of Us’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us, la serie del canal de pago estadounidense HBO Max y basada en la popular franquicia de videojuegos exclusivos de PlayStation, arrancará su emisión el próximo 15 de enero. Los dos grandes protagonistas de la historia, Joel y Ellie, serán interpretados por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Neil Druckmann, ganador de los premios BAFTA y WGA, además de director creativo y máximo responsable de la saga The Last of Us, y Craig Mazin, ganador de un premio Emmy, Globo de oro, WGA y creador de la exitosa serie Chernobyl, serán los responsables de la serie y actuarán como productores ejecutivos y guionistas. La serie estará coproducida entre Sony Pictures, World Games, Naughty Dog y PlayStation Productions. En el apartado musical Gustavo Santaolalla, quien ya participó en el diseño de la banda sonora del videojuego, repetirá como compositor.

La historia de The Last of Us tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna sea destruida. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

La serie se estrena casi dos años después de haber sido noticia. Entonces la expectación ante la adaptación que HBO estaría preparando de la serie de televisión sobre el popular videojuego fue máxima. Y desde entonces el secretismo ha sido casi máximo sin que se haya podido ver demasiado sobre la misma.

Una adaptación del bestseller de Playstation al que le estaba costando arrancar porque su estreno siempre estuvo previsto para fechas posteriores a Uncharted (del que tampoco llegan buenas noticias a menudo). Joel y Ellie están a punto de volver a nuestras vidas pero en otro formato diferente al que estamos acostumbrados los que hemos jugado a los dos videojuegos.

Salvo algunas pequeñas filtraciones de las recreaciones de la ciudad de Boston o imágenes de unas claquetas, no se sabía absolutamente nada de este proyecto. Sin embargo, HBO, coincidiendo con el día en el que en el videojuego estallaba un virus que acababa con parte de la población mundial y la zombificaba, el 27 de septiembre, publicó la primera imagen oficial del set de rodaje.

Habrá que esperar para comprobar cómo se mueve la serie de The Last of Us ya que por ahora no se han mostrado demasiadas imágenes. Como decíamos, la adaptación del juego a la televisión será una de las grandes ficciones del 2023 y el hecho de que el equipo del videojuego esté involucrado puede dar muchas pistas sobre el futuro de la saga.

Hay que recordar que The Last of Us Parte II generó una enorme controversia, no solo por el ruido de los anti LGTBi sino también por algunos plot twist que cambiaron completamente la orientación de la historia.