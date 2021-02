5 datos que no sabías de Pedro Pascal y Bella Ramsey, los nuevos Joel y Ellie de la serie The Last of Us

Pedro Pascal y Bella Ramsey por fin han sido confirmados como los nuevos Joel y Ellie de la serie The Last of us. A través de las redes sociales ambos intérpretes han celebrado sus nuevos papeles dentro de uno de los proyectos más esperados del 2021.

Una adaptación del bestseller de Playstation al que le estaba costando arrancar porque su estreno siempre estuvo previsto para fechas posteriores a Uncharted (del que tampoco llegan buenas noticias a menudo). Joel y Ellie están a punto de volver a nuestras vidas pero en otro formato diferente al que estamos acostumbrados los que hemos jugado a los dos videojuegos.

Habremos visto un centenar de series/pelis apocalípticas pero pocas nos conmovieron tanto como The Last of Us. Joel y Ellie cruzando Estados Unidos para encontrar la solución al virus que acabó con casi toda la raza humana. La recreación de los chasqueadores y las situaciones límite a la que nuestros héroes se ven abocados va a arrasar en la pequeña pantalla. Estamos convencidos.

El proyecto de adaptación de The Last of Us lleva sobre la mesa desde que se clausuró la Comic-Con de San Diego en 2014 cuando Sam Raimi (director de la primera trilogía de Spider-Man, entre muchas otras) y Neil Drukmann (director de The Last of Us – PS3) anunciaron al público que Hollywood ha encendido la maquinaria y preparaban un largometraje de The Last of Us. Finalmente la gran pantalla se ha convertido en pequeña, pero su atractivo sigue siendo gigantesco.

5 cosas que quizá no conocías de Pedro Pascal

El popular actor está brindando todo su apoyo a su hermana trans Lux Pascal a quien admira y que habría completado su transformación de hombre a mujer recientemente. "Necesitamos más activistas trans que sean buenos, inteligentes e informados y que puedan convertirse en voces contra la transfobia, la homofobia y el racismo" ha contado Pedro Pascal.

EXCLUSIVE: #TheMandalorian star Pedro Pascal is set to headline The Last Of Us, HBO’s high-profile series adaptation of the Sony Playstation franchise #TheLastOfUs https://t.co/eOkWqyrTV5 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 11, 2021

Durante sus años de juventud, Pedro Pascal vivió en Madrid y su nombre brillaba con luz propia en la noche madrileña. Como confesó en varias entrevistas, la última en Late Motiv, fue gogó bailando en una discoteca de la capital española.

El intérprete nos confesó durante una entrevista durante la promoción de Kingsman que en la ficción le gusta más intepretar el papel de malos y villanos. El último lo hemos tenido recientemente en Wonder Woman 1984. Con Joel de The Last of Us va a disfrutar como los guionistas sigan al pie de la letra la historia del juego.

Durante una visita a Anda Ya confesó que uno de sus actores idolatrados es Harrison Ford en el que se ha inspirado para algunos de sus personajes. El actor confesó que pudo hablar con él en una ocasión durante unos Globos de Oro.

Una faceta que le va a venir bien para el universo de The Last of Us es que fue nadador semiprofesional. En varias secuencias del juego, Joel y Ellie tienen que atravesar zonas inundadas. ¡Prepara el bañador, Pedro!

5 cosas que quizá no sabías de Bella Ramsey

En pocas ocasiones unas breves apariciones en una serie de éxito habían catapultado a la fama a una actriz como lo hizo Lyanna Mormont en Juego de Tronos. Esa inocente niña de apenas 12 años era Bella Ramsey.

La actriz británica confesó que tuvo que preparar su personaje sin poder ver la serie ya que hay muchas secuencias de Juego de Tronos no aptas para menores de edad. Tampoco en The Last of Us va a poder hacerlo ya que ahora mismo cuenta solo con 17 añitos.

Bella Ramsey se está convirtiendo en una de las apuestas más firmes de HBO tras su paso por Juego de Tronos. Ellie podría catapultarla al estrellato en The Last of Us.

Lo que empezó siendo un hobby ha acabado convirtiéndose en su carrera. Desde los 4 años lleva la joven intérprete haciendo papeles en pequeñas obras teatrales dentro del Stagecoach Theatre Arts.

Bella Ramsey tiene un BAFTA por su interpretación en The Worst Witch que ganó con 15 años.