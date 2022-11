La decisión más dura de Harry Styles sobre su gira tras 12 años de shows en directo

Love on tour de Harry Styles se ha convertido en una de las giras más sonadas en todo el mundo en este 2022. Con pabellones y estadios abarrotados, decenas de curiosidades y virales y millones de espectadores que están disfrutando de la presentación en directo de Harry's house. Sin embargo, el músico británico ha tenido que tomar una dura decisión que no había afrontado antes en los 12 años de shows en vivo y en directo.

Así lo ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales desvelando que en casi década y media de dedicación a la música en directo nunca antes había tenido que aplazar un concierto por enfermedad. Y no ha sido un episodio aislado porque sus directos del fin de semana han tenido que ser movidos debido a problemas de salud del británico.

"Hacia el final del show del miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero acabo de estar con el médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible. Hasta hace muy poco no he tenido que posponer un concierto por enfermedad en los 12 años que llevo girando. Lamento mucho hacerlo, y si hubiera alguna forma de que pudiera hacer el show lo haría. Lamento que esta noticia se acerque tanto a la hora del show, pero tenía puesta todas mis esperanzas en poder tocar para ustedes. Sé que varios de ustedes han planeado viajes a Los Ángeles para ver el espectáculo, y significa muchísimo para mí" escribía el inglés en sus redes sociales.

12 años sin cancelar ni un solo concierto por enfermedad dice mucho del cuidado y la profesionalidad con la que Harry Styles afronta sus tours mundiales que dejarían exhausto y sin aliento a cualquiera. Pero ha tenido que ser en este 2022 post pandemia cuando haya sucedido. Las fechas aplazadas de este fin de semana ya han sido reubicadas para enero de 2023.

Harry’s House, volverá a Europa en 2023 con su Love On Tour y, como no podía ser de otra manera, pasará por nuestro país para deleite de los fans españoles. El cantante de As It Was ha anunciado que el próximo año hará dos shows en España. El primero será en Barcelona. El 12 de julio, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ofrecerá su primer concierto en la Ciudad Condal (el último fue en 2018). Dos días más tarde, el 14 de julio, se reencontrará con el público de Madrid en el nuevo Espacio Mad Cool.

Harry Styles fue noticia hace unas semanas por el lanzamiento a nivel mundial de su nuevo vídeo musical. El británico estrenó la propuesta audiovisual de Music for a sushi restaurant, una de las canciones del álbum en el que apareció irreconocible convertido en un rey tritón bajo el mar.