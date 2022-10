La reacción de Harry Styles al recibir un golpe en la entrepierna sobre el escenario: “Vamos a sacudirlo”

O se está poniendo de moda tirarle cosas al escenario a los artistas con la mala fortuna de darles un golpazo y un buen susto o la casualidad está queriendo que justo sea en el momento en el que alguien siempre está grabando. En el caso de Harry Styles parece que se han dado las dos circunstancias para un momento tan viral como doloroso.

El ex One Direction estaba ofreciendo un concierto en Chicago y estaba en un momento de conversación con su público disfrutando de la cercanía que durante los dos últimos años no ha podido tener por culpa de la pandemia mundial. Sin embargo, algo se cruzó en su camino.

Concretamente una botella, lo que hace todavía más inentendible el hecho de que alguien quisiera regalarle a Harry Styles una botella de plástico vacía. En su lanzamiento lo que consiguió en realidad fue darle un golpe en la entrepierna del artista.

Apenas un par de segundos después del impacto, el músico ya acusaba el golpe en una zona tan sensible como esa. Y el sonido del público también dejó claro la zona donde la botella había dado. Pocos entendieron la gracia de arrojarle un objeto así al músico.

La reacción de Harry Styles en el United Center de Chicago (Ilinois, Estados Unidos) fue inmediata a la par que elegante y divertida para sus seguidores: "Oh... eso ha sido desafortunado. Ok, vamos a sacudirlo". El solista sabe que la mejor manera de aliviar un golpe así es sacudir la zona y de paso sube la temperatura del recinto que vitoreó su contoneo.

Otros objetos lanzados a Harry Styles

Esta no es la primera vez que pasa algo en el escenario de Harry Styles. Durante el paso de su Love on Tour en Nueva York, un seguidor del cantante que estaba entre el público quería llamar la atención de Harry Styles y en vez de crear una pancarta llamativa, decidió lanzarle dos nuggets de pollo. Una acción curiosa que no pasó desapercibida por el británico, el cual se lo tomó con mucho humor: "Antes que nada, esto está frío, y asumo que es muy viejo".

Como decíamos esperamos que esto no se ponga de moda y como dijo Rosalía cuando alguien le estampó un ramo de flores en la cara, si alguien tiene la necesidad imperiosa de hacerle llegar algo al artista, que lo lance al otro lado del escenario.

Love on Tour continúa en marcha y la gira mundial del británico pasará por España. Será el 12 de julio de 2023 en Barcelona, en el Estadi Olímpic Lluís Companys y el 14 de julio en Madrid para tocar en el Nuevo Espacio Mad Cool. Además, LOS40 será emisora oficial de dichos shows.