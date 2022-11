Danny Ocean: “Creo que Me Rehúso fue un momento muy especial en mi vida y ahí quedó plasmado”

Antes del final de su gira y de sus merecidas vacaciones, Danny Ocean se ha pasado por los estudios de LOS40 Global Show para hablar con Tony Aguilar. Después de convertir Fuera de Mercado en un éxito, nos ha dado la exclusiva de que en un par de semanas lanzará nuevas sorpresas. Además, nos ha desvelado cómo ha sido trabajar con Piso 21, Ozuna o lo qué cambiaría de su tema más conocido, Me Rehuso.

Un año de éxitos

“No me esperaba lo que iba a pasar con Fuera del Mercado, pero tomamos la decisión de sacarla y le fue muy bien. Ha sido un gran año, ha sido un año con 90 shows. Llevo 80, todavía me faltan 10 para irme de vacaciones, pero ha sido un gran año, un gran año para mí, para el proyecto, para todo el team”

Su colaboración con Piso 21

“Teníamos como 5 años tratando de hacer algo juntos. De hecho, los chicos de Piso 21 fueron como los primeros amigos que hice yo en la industria y nos hemos encerrado muchísimas veces en el estudio, pero la última vez en México el año pasado e hicimos esta canción, Felices Perdidos, y fue super especial"

Lo que cambiaría de Me Rehúso

“Ahora la escucho y digo “diablos cómo estaba grabando con un micrófono de 80 dólares” y se nota, Mi manera de cantar era diferente en ese entonces y digo "guau", creo que lo hubiese interpretado un poquito mejor, pero créeme que no la tocaría. Creo que fue un momento muy especial en mi vida y ahí quedó plasmado”

Cómo nació Fuera del Mercado

“Es una de esas canciones que uno agarra y escribe en 20 minutos. Porque estás inspirado y tiene un nexo personal. Recibí una llamada y nada, me senté enfrente del piano, saqué los acordes, escribí la letra así cómo vino, sin pensarla. Y me he dado cuenta que las canciones que son así son las que realmente conectan y creo que el público lo siente, sin duda”

Cómo surgió 4:22 con Ozuna

“Él me escribió por Instagram, me pidió el WhatsApp y nada, ahí empezamos a hablar. Me dijo “eeh yo tengo esta canción, te la quiero pasar a ver que tal te parece”. La escuché y me encantó, la rebotamos un par de veces y así quedó. Le puso un saxo ahí que no estaba al principio, pero se lo agregó y creo que le terminó de dar ese toque a la canción”

