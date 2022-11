Rihanna, y el desafío de la Super Bowl: “No puedo creer que dijera que sí”

El regreso musical de Rihanna en 2022 es toda una realidad después del estreno de su primera canción, Lift me up, después de más de media década de silencio discográfico. La cantante ha vuelto para la banda sonora de la película Wakanda forever después de un lustro de crecimiento de sus negocios no musicales y de convertirse en madre. Sin embargom, aún le falta la gran guinda a su retorno.

Y eso será su actuación durante el descanso de la Super Bowl que confirmó hace un par de meses y que hizo oficial su retorno a los escenarios en 2023. Será la primera vez que Riri se suba a las tablas después de años de ausencia. La cuenta atrás ha comenzado y las expectativas están por las nubes.

Una circunstancia que le ha llegado a la propia solista consciente de la enorme dimensión del espectáculo: "No puedo creer que haya dicho que sí. Fue una de esas cosas que incluso cuando lo anuncié, dije: 'Está bien, no puedo retractarme'. Ahora que ya se conoce es definitivo" ha explicado Rihanna durante una entrevista con Entertainment Tonight.

"La Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, es el sueño de un artista estar en un escenario como ese. Pero es estresante. Quieres hacerlo bien. Ya sabes, todo el mundo está mirando. Y te están apoyando. Y quiero hacerlo bien" ha explicado Riri.

De momento los detalles sobre su show siguen siendo un gran secreto sin que se haya confirmado si habrá artistas invitados en su show o si habrá algún estreno musical más allá de escuchar Lift me up por primera vez en directo. Porque lo que muchos seguidores esperan es el lanzamiento de un nuevo sencillo y de un nuevo disco.

"Nada me hubiera sacado de la casa si no hubiera sido un desafío como ese. Podría sentirme muy cómoda estando en casa siendo una madre. Actuar en la Super Bowl es lanzarme un desafío a mí misma con algo que nunca antes he hecho durante mi carrera discográfica. Tengo que estar a la altura de ese desafío" ha desvelado Rihanna que estará en vivo y en directo el 12 de febrero de 2023.