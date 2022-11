Sam Ryder presenta el sucesor de su hit eurovisivo: ‘All The Way Over’

La cuenta atrás para el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de Sam Ryder ya ha comenzado. En apenas un par de semanas recibiremos en todo el mundo su nuevo proyecto discográfico con el que dará continuación a su hit eurovisivo. Y para ello el músico británico ha presentado su nuevo sencillo: All the way over.

Es la nueva canción que se conoce de su disco There's nothing but space, man! que como decíamos verá la luz el próximo 18 de noviembre. Cuando el músico vino en verano a promocionar su temazo, con el que quedó subcampeón en la pasada edición del festival de Eurovisión, nos confesó que aún estaba trabajando en este elepé. A 11 días de su lanzamiento, parece que el disco está completado al 100%.

Como se podía imaginar, este nuevo sencillo (All the way over) es una balada compuesta y cantada a piano en el que Sam Ryder presenta "temas turbulentos de amor, pérdida y angustia". Elementos como el piano o un "coro gigantesco y memorable" serán comunes a lo largo de su nueva aventura musical según se explica en la nota de prensa sobre el disco.

"'All The Way Over' es una canción para cualquier persona en un viaje al otro lado de la pérdida, el dolor o la angustia. Espero que esta canción los encuentre en buenas circunstancias, pero si no es así, espero que pueda brindarles una especie de consuelo ya que la música tiene esa habilidad mágica para hacerlo" ha explicado el intérprete a través de sus redes sociales.

There’s Nothing But Space, Man! será el debut discográfico de Sam Ryder del que ya hemos escuchado canciones como Space Man, con la que conquistó el segundo puesto en el Festival de Eurovisión 2022 y que ha motivado que, tras la imposibilidad de organizar el evento en el país ganador (Ucrania), Eurovisión 2023 se vaya a celebrar en Reino Unido.

Además de Space Man, ya conocemos también los títulos de Living without you (con Sigala y David Guetta), Somebody y este All the way over. "El año pasado escribí alrededor de 100 canciones, y no todas son buenas, es solo la naturaleza de escribir canciones. Crear un cuerpo de trabajo a lo largo de este tiempo que represente aspectos de nuestro viaje ha sido el mayor honor y una hermosa manera de redirigir el flujo de energía hacia las personas que están haciendo posible este torbellino: ustedes".