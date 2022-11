Dani Fernández y su infancia de bailarín, gusto por la segunda mano o posible colaboración con su mujer

Dani Fernández no podía acabar mejor este 2022, un año redondo para él. Le han otorgado el Premio Ondas 2022 al fenómeno musical del año y ha sido nombrado como el mejor artista por LOS40 Music Awards.

Sin duda, el reconocimiento a muchos años dedicado a la música, primero con Auryn y luego en solitario. Una búsqueda constante de un camino que le ha llevado a lo más alto.

Cuenta con apoyo de crítica, público y colegas de profesión. Todo este reconocimiento llega el mismo año en el que, además, se ha casado y ha lanzado un segundo álbum.

Hemos hablado con él sobre su último single junto a Juancho, de Sidecars, sobre su infancia de bailarín, su habilidad como golfista (que hemos podido ver en su último vídeo) o su cita el 29 de diciembre en el Wizink Center. Un concierto muy especial, que contará con invitados y con el que despedirá un año que será difícil de olvidar para él y su entorno.

“El rock también se puede bailar”

Yo soy muy de bailar, de lo que no soy es de bailar en plan pasos. Desde pequeños, a mi hermana siempre le ha encantado bailar y no quería ir a baile si no estaba yo con ella y aprendí a bailar sevillanas y eso. Es verdad que a mí me gusta bailar, disfrutar y bailar a mi manera. El rock también se puede bailar. Parece que bailar ahora solo se puede el reguetón, que también se puede disfrutar con otro tipo de música.

Juancho, todo un descubrimiento

Juancho para mí es un descubrimiento total porque yo pensé que era una persona como muy para él, muy íntima, y cuando saca su sentido del humor, ha sido un descubrimiento bastante guay.

Golfista en el videoclip

Hace muchos años, cuando estaba con mis padres, hice un mini golf de esos típicos que hay en los hoteles. El director del videoclip que es muy amigo mío, como si fuera mi hermano, una semana antes me dijo, ‘te paso esto para que vayas aprendiendo’, y luego me veía ahí con el palo y me veía fatal.

Estética retro

Cada vez me gusta más lo vintage. Es verdad que hace tiempo empecé a descubrir las tiendas de segunda mano y cada vez me pillo más cosas de segunda mano. Cada vez me voy metiendo más en el mundo vintage y la estética me gusta mucho. Además, Juancho también se sentía identificado por ahí porque los dos somos amantes de la música más antigua, esa estética de vinilos, cuando la música era en otro formato.

2022, año de premios

Empecé sin hacer ruido, escribiendo en mi habitación. Me venía a la cabeza un tuit de una persona que me decía ‘te vi la la primera vez en una sala en Valencia tocando para 60 personas y ahora te está pasando todo esto y siento orgullo por ti y lo que estás creando’. No es mi objetivo los premios, llegan cuando van pasando los años y las salas se llenan y te puedes seguir dedicando a la música.

Pensando en equipo

Cuando me dan un premio lo primero que pienso es en la educación que me han dado mis padres, el esfuerzo que ha hecho mi familia y toda la gente cercana para que yo esté viviendo lo que estoy viviendo. Porque se ve mi nombre en los premios, pero no se ve el trabajo que hay detrás de mis padres en su día, de todos mis amigos de mi círculo cercano, el entendimiento de mi mujer de que me deje a salir a tocar con mi banda. Me da vértigo el ver todo esto porque no sé en qué se puede convertir esta movida.

Premio Ondas 2022

Yo nunca me quedo con premios y los platino y los oro siempre se los doy a mis padres y a mi abuela. Hacía mucho tiempo que no veía a mmi padre llorar, mi madre llorar más. Mi padre no quería, pero le noté muy emocionado llorando y no hay mejor sitio que la casa de mis padres. Han hecho mucho esfuerzo para que yo me dedique a esto. No hay mejor lugar que se quede en casa de mis padres.

29D: Una boda con suerte

Tengo en casa una persona que compone increíblemente bien y que me ha hecho tener el mejor disco posible porque Entre las dudas y el azar está escrito con Yarea y a lo mejor suerte no, pero canciones me ha traído muchísimas y espero que eso siga así.

29D: Yarea, su mujer, sobre el escenario

No hemos querido mezclar nunca mi trabajo y el suyo, todavía. Nos queda mucho todavía por vivir y queríamos ser coherentes con la música que estamos haciendo cada uno en cada momento. No tenemos ningún tema juntos todavía, ni lo hemos hablado.

29D: Lobo, en el cartel de promo

El perro para un artista es una cosa super complicada porque cuando tienes un niño, te lo puedes llevar a todos lados porque le permiten la entrada, pero a los perros, no. En ese momento me tocaba el chaval y me lo llevé y como todo el mundo quería estar con mi perro, me lo llevé a la sesión. En un momento me dijeron que lo podía hacer con él y como es tan fotogénico, tuvimos la idea de hacer la foto con él. Esa foto se queda para el recuerdo.