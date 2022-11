Sam Smith estalla ante los comentarios homófobos que tiene que escuchar

Sam Smith se ha convertido en una de las mayores estrellas de la música internacional. Sus increíbles canciones han recorrido el planeta de esquina a esquina y millones de personas han bailado en las pistas de baile algunos de sus grandes hits. Pero pese a ello, a su fama mundial, a su innegable repercusión social, el británico sigue sufriendo episodios homofóbicos tal y como ha reconocido durante una entrevista con Zane Lowe en su programa en Apple Music.

Con Unholy siendo número 1 en medio planeta, el artista reconoció que siente mucha rabia por tener aún que enfrentarse al odio a su condición y su identidad sexual desde que dio a conocer que se reconoce con el género no binario. Sus palabras suenan muy duras en este 2022.

"Todavía hay reacciones violentas. Todavía me dicen cosas en la calle, incluso ahora. Lo más extraño es que puedes ser famoso, puedes ser una estrella del pop y aun así lo consigues. Tienes que hablar de todo. Y he entrado en eso porque ahora me he dado cuenta de lo poderoso que es. Y hay niños y niñas por ahí que necesitan esto. Necesitan que hablemos de eso" confesó el inglés durante su entrevista.

Todo ello con motivo de la histórica situación que generaron tras el lanzamiento de Unholy. Porque Sam Smith y Kim Petras se convirtieron en las primeras personas no binaria y trans, respectivamente, en llegar a lo más alto de las listas de ventas en Estados Unidos.

Pero ni siquiera en uno de los momentos más bonitos de su carrera se han detenido los comentarios homófonos tanto en persona como en las redes sociales: "Pensé que me convertiría en una estrella del pop y nunca más me volverían a decir una mala palabra. Nunca tendría homofobia. Nunca lo experimentaría si me convirtiera en una estrella. Y luego sucede y todavía está allí. Todavía está allí" dijo durante la entrevista.

Como sociedad todavía queda mucho por avanzar incluso en algunos países tan avanzados en estas situaciones sociales que parece mentira que se sigan produciendo en pleno siglo XXI. Cuando Glory llegue a las tiendas y a las plataformas de streaming el próximo mes de enero de 2023 será una nueva manera de reivindicar el amor libre y la identidad como cada persona sienta en su interior.