Taylor Lautner y Taylor Dome se dan el "sí, quiero" un año después de su pedida de matrimonio

Hace escasas horas, concretamente este sábado 12 de noviembre, Taylor Lautner y Taylor Dome vivían uno de los días más especiales de su vida tras contraer matrimonio en la finca Epoch Estate Wines, en California.

Una fecha marcada en el calendario que coincide con su pedida de mano de hace un año, cuando el actor que alcanzó la fama internacional por su participación dentro de la saga cinematográfica Crepúsculo hincaba la rodilla frente a una chimenea y una habitación rodeada de velas, ramos de rosas y pétalos rojos esparcidos por el suelo mientras en la pared, con luces de neón, se podía leer el apellido que desde hace dos días comparten los dos: Lautner.

Un deseo cumplido

"Y así, todos mis deseos se hicieron realidad. No puede esperar a pasar el resto de mis días contigo Taylor Dome. Me amas incondicionalmente. Me calmas cuando estoy nervioso. Me haces reir muchísimo. Haces que cada día que paso contigo sea muy especial. Y lo más importante, me haces mejor persona. No te puedo agradecer lo suficiente lo que has traido a mi vida. Te amo para siempre" escribía el actor hace justo un año en una serie de publicaciones de Instagram donde compartía la noticia.

Desde entonces, y durante los tres primeros años de noviazdo, los dos han expresado su amor y su vida en pareja públicamente, compartiendo con sus fans instantáneas de cenas románticas, vacaciones en pareja, y celebraciones de festividades como Halloween (la época favorita del año para Tay Dome, ahora Tay Lautner) o Navidad.

Okay pero no puedo con el hecho de que Taylor se casó con Taylor y ahora ambos son Taylor Lautner 😅💕🥹 Q vivan los novios 🎉 pic.twitter.com/GaIP7ZtjUe — 𝕭𝖎𝖊𝖇𝖊𝖗💜 | 🇲🇽 (@Dreaming0fDrew) November 13, 2022

Como comentamos, desde hace unas horas actor y empresaria no solo comparten el nombre sino también el apellido. Una anécdota pero también una duda que el propio Taylor Lautner resolvía el pasado mes de agosto durante una entrevista en el programa presentado por Kelly Clarkson, donde afirmaba que su prometida cogería también su apellido, como es habitual dentro del país norteamericano.

¿La manera de diferenciarlos? Taylor Lautner (esposa) siempre se ha dado a conocer en redes sociales y en su vida personal bajo el diminitivo de Tay, una forma cariñosa y familiar de convivir con una pareja con la que comparte nombre.

Un traje de chaqueta negro con pajarita y un vestido de tul con flores bordadas han sido los atuendos elegidos por la pareja para un día tan especial, poniendo el broche de oro a un cuento de hadas que, esperamos, continuará creciendo y fortaleciéndose con el paso de los años. ¡Que vivan los novios!