Claudia ('La isla de las tentaciones') se enfrenta a los comentarios que la acusan de promover la anorexia

La quinta edición de La isla de las tentanciones lleva ocho semanas en emisión y, como cada vez que asistimos a una nueva entrega del reality, parejas y tentadores se conviertes durante unos meses en los auténticos protagonistas de la conversación social española, tanto dentro como fuera de las fronteras de Mediaset, alcanzando y derribando con frecuencia los límites de las redes sociales.

Una exposición al ojo público que trae consigo una amplia subida de seguidores para sus protagonistas, muchos de los cuales pueden empezar a vivir como creadores de contenido e influencers a través de sus cuentas de Instagram, pero que acarrea también una cara mucho más oscura: la de las críticas desmesuradas y destructivas, la falta de empatía y la del todo por el todo.

Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con personas como Tania Deniz, que desde hace un par de semanas ha visto cómo los comentarios en sus publicaciones se llenaban de personas que la atacaban tras su paso por el concurso y la infidelidad de la que de momento hemos sido testigos en lo que llevamos de emisión del programa.

En el mismo equipo (aunque por motivos diferentes) encontramos a la figura de Claudia Martínez, que tras vivir "uno de los peores meses de su vida" y habiendo sufrido una pérdida considerable de peso, se enfrenta diariamente a comentarios en su cuenta de TikTok que la acusan de promover un trastorno tan grave como la anorexia.

La barcelonesa, sin embargo, ha querido coger el toro por los cuernos y contestar a través de la plataforma a uno de los cientos de comentarios que se dedican sin ningún respeto a opinar sobre su cuerpo, cansada de la actitud que gente con acceso a un teléfono móvil tiene frente a su figura pública.

Las palabras de Claudia

"Vale, estoy asustada. Subí este vídeo anoche y me he levantado con un montón de comentarios que no había visto. Y es que sois tan pesados, pero tan pesados... es muy fuerte. Os voy a contestar" comenzaba a explicarse Claudia a través de TikTok, perfil en el que cuenta con más de 180.000 seguidores.

"He cogido este como podría coger cualquier otro donde me decís que coma, que tengo el cuerpo de una niña de 12 años... cada día lo mismo. La anorexia creo que es un tema bastante fuerte, un tema bastante delicado como para soltarlo así porque sí. Yo misma he pasado por un TCA, os lo he dicho millones de veces, tenía 18 años y ahora tengo 26, está superadísimo. Simplemente he pasado uno de los peores meses de mi vida y he adelgazado muchísimo porque tengo muchísima ansiedad y muchísimos nervios. Y cuando estoy nerviosa y triste, porque he estado muy triste, adelgazo.

"No tengo por qué dejar de subir vídeos de mi cuerpo. Ahora estoy así y en un mes y medio igual he recuperado peso y seguiré subiendo vídeos de mi cuerpo. Esté con menos kilos o con más kilos. No estoy incitando a nada. Estoy enseñando mi cuerpo y no tengo que pedir perdón por el cuerpo que tengo".

"¿Alguien sabe por qué he llegado a este punto? ¿Alguien sabe lo mal que lo he pasado estos meses? No. Porque no lo puedo contar" se rompía la catalana. "Y en el momento en el que lo cuente igual lo entendéis, pero de momento callaos la boca" comentaba. Claudia Martinez entiende las críticas que se puedan hacer hacia su comportamiento y hacia su forma de ser dentro del reality, pero los comentarios sobre su cuerpo están fuera de lugar porque "hay niñas con un cuerpo similar al mío que pueden leer esto e igual sí que les afecta. Os podéis meter vuestros comentarios por el culo", sentenciaba finalmente, dado por finalizado un vídeo que supera las 750.000 visualizaciones. Seamos conscientes de que detrás de las pantallas hay personas que sufren. No todo vale.