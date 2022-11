Volvemos a Genovia (18 años después): Disney prepara oficialmente ‘Princesa por Sorpresa 3’

Esta vez, la sorpresa se la ha dado Disney a sus fans: la compañía prepara una tercera película de Princesa por sorpresa, una de las sagas que más emocionaron a niños y adolescentes de los 2000 y que fue protagonizada por Anne Hathaway y Julie Andrews. Ya es oficial, pero, ¿cómo se hará

Según ha recogido en exclusiva el medio estadounidense The Hollywood Reporter, los fans de las películas pueden estar tranquilos. Esta nueva película, tal y como han confirmado las fuentes del medio, no será un reboot. Por ende, esta tercera película continuaría la historia de Mia Thermopolis en Genovia.

Aadrita Mukerji se está ocupando del guion, mientras que Debra Martin Chase producirá la película. Esta última no es ninguna extraña para la realeza genoviense, pues se ocupó de producir en su día las dos películas que conformaron la, de momento, bilogía.

La decisión de Disney de grabar otra aventura basada en la historia original de la escritora Meg Cabot no es casualidad, pues tanto los fans como la compañía llevan pidiéndolo desde hace varios años. Eso sí, todo era simples rumores hasta que ha llegado esta confimación oficial.

El proyecto, pese a ser ya una realidad, está en un tempranísimo proceso de pre-producción. Ni si quiera se puede especular con su fecha de grabación, pero parece que la disposición de Disney es del todo óptima para que suceda. Sin embargo, Anne Hathaway no tiene ningún acuerdo pendiente con la marca para volver a la película.

¿Volverá Anne Hathaway como Mia Thermopolis?

A sabiendas de que es un proyecto que continuará la historia de la princesa de Genovia, además de hacerse casi dos décadas después, no tendría sentido que Disney sustituyese a su actriz protagonista por otra. A Anne Hathaway le han sucedido muchas cosas en todos estos años, de trabajar con grandes directores a llevarse su primer Oscar, por lo que ya no es esa jovencísima actriz que acudió a su legítimo trono. La buena noticia es que le da absolutamente igual.

Hathaway es muy consciente de los proyectos que le han hecho llegar hasta donde está, y del mismo modo que no quiere una secuela para El Diablo viste de Prada —en una entrevista reciente confesó que no tendría sentido una película sobre prensa escrita en un mundo tan digitalizado—, siempre se ha mostrado de lo más predispuesta a hacer una nueva película para The Princess Diaries.

Una de las últimas veces que se pronunció antes de esta confirmación oficial fue en una entrevista para Entertainment Tonight, donde dijo en exclusiva que estaba "tirando" del proyecto. Además, mostró su interés porque Julie Andrews volviera al papel de cualquier manera —aunque también ha manifestado públicamente su voluntad por volver—, por lo que la confirmación por parte de la actriz de Los Miserables no tendría que tardar demasiado.

Princesa por sorpresa y Princesa por sorpresa 2 están disponibles en Disney+.