Estos son los mejores destinos para viajar en 2023, según los expertos

El 2022 está dando sus últimos coletazos y ya son muchos quienes tienen los ojos puestos en un 2023, un año que promete dejar atrás de una vez por todas a los últimos coletazos de la pandemia de Covid-19 que arrancó hace ya más de dos años y volver a ser absolutamente normal en lo que respecta a restricciones de salud y movilidad. ¡Los amantes de los viajes están deseando olvidarse de las mascarillas en los aviones y de muchas cosas más!

Y precisamente para ellos ha estado trabajando durante los últimos meses Lonely Planet, desde donde ya tienen también la mirada en el futuro más próximo y en las oportunidades de viaje que este ofrece. Por eso, como viene siendo ya tradición para esta prestigiosa editora de guías turísticas, no han querido esperar a que se inaugure el año nuevo para lanzar su lista Best in travel 2023, repleta de recomendaciones de viaje para la próxima temporada. Eso sí, este año han decidido innovar un poco en su formato y, adaptándose a las diferentes necesidades de los aventureros de todo el mundo, han dividido su listado de destinos recomendados en cinco grandes apartados para que, cada uno conozca cuáles son los mejores lugares que visitar si se busca vivir uno u otro tipo de experiencia. ¡Aquí os los detallamos todos!

Los mejores destinos para saborear 2023 - Para amantes de la comida

Perugia (Italia). / Orietta Gaspari - Getty Images

Umbria, Italia - Los expertos de Lonely Planet recomiendan visitar Perugia porque está un poco alejada de las rutas turísticas convencionales. Cercana a la Toscana la región de Umbría ofrece una gastronomía a la altura del resto del país y además, se adapta a una gran variedad de Kuala Lumpur, Malasia - Todo buen foodie debe visitar alguna vez Kuala Lumpur, una ciudad que alberga gastronomías de toda Asia y repleta de puestos de comida, merados de lo más variados y una vida nocturna única. Fukouka, Japón - Este 2023 los amantes de la gastronomía tienen una nueva oportunidad de visitar Fukouka, una ciudad famosa por su increíble ramen, pero en la que la comida callejera cada vez está compitiendo más seriamente. Lima, Perú - La capital de Perú no falta en el ranking de mejores destinos gastronómicos de 2023. Los expertos e Lonely Planet la presentan como el lugar ideal en el que disfrutar del pescado y el marisco. ¡No te puedes perder sus cevicherías!. Sudáfrica - Este país africano está despuntando en el mundo gastronómico gracias a una nueva generación de chefs que están impulsando enormemente su escena culinaria y que ya aparecen entre los mejores del mundo. Montevideo, Uruguay - La capital de Uruguay ha sido también escogida como uno de los mejores destinos para foodies. Esta ciudad es un lugar perfecto para disfrutar del vino y del pescado fresco.

Los mejores destinos para explorar 2023 - Para aventureros que viajan en ruta

Sofía (Bulgaria). / Media Trading Ltd / Getty Images

El tren de Estambul a Sofía - Si quieres disfrutar de una aventura única a bordo de un tren, esta debe ser tu opción. Este tren sale de Estambul, la ciudad que une Oriente con Occidente, y acaba en la capital de Bulgaria. Durante 11 horas se recorre la Turquía europea, se cruzan pasos de montaña únicos y se acaba en la recóndita Sofía, una joya de Europa. Nueva Escocia (Canadá) - La provincia canadiense de Nueva Escocia es un destino prácticamente desconocido para el gran público. Sin embargo, se trata de un lugar mágico en el que se conjugan a la perfección la belleza natural, la arquitectónica y la bondad de sus gentes. La ruta Transbutánica (Bután) - Esta ruta única acaba de reabrir tras décadas cerrada y es única en el mundo. Cruzando los Himalayas este viaje único a través de Butan recorre 403 kilómetros en los que la naturaleza, los lugares de culto y las vistas panorámicas son los protagonistas. Zambia - Zambia está lleno de cascadas, lagos y parques naturales únicos en el mundo que, además, están menos masificados que los de países vecinos como Botsuana o Zimbabue. ¡Es un destino perfecto para disfrutar de un safari! Australia Occidental - Australia Occidental aparece en esta lista por ser uno de los lugares más serenos y menos poblados del planeta. Allí se puede disfrutar de bosques interminables, playas increíbles y vírgenes, lagos a los que asomarse da la sensación de estar mirando el mar y un sinfín de paisajes únicos más. Parques Nacionales Naturales (Colombia) - Colombia necesita pocos motivos para ser escogida como uno de los mejores destinos a los que viajar en 2023, pero si se necesita uno concreto, este pueden ser sus 59 áreas naturales protegidas. ¡Pura belleza natural!

Los mejores destinos para relajarse en 2023 - Para desconectar

Monasterio de San Panteleimon en Athos, Calcídica, Grecia / Vladislav Zolotov / Getty Images.

Calcídica (Grecia) - Mucho menos famosa que las islas del sur de Grecia, Calcídica también es un lugar ideal para desconectar del mundo y liberar tensiones. Un paraíso mediterráneo. Jamaica - Si hay un lugar en el mundo en el que sentirse a gusto ese es Jamaica. En pleno Caribe este país cada vez ofrece más comodidades a sus visitantes y una experiencia mucho más elevada. Dominica - Esta isla del caribe es también conocida como la 'Isla de la Naturaleza'... Y si eso no te dice nada sobre los motivos por los que ha sido escogida por Lonely Planeta como un lugar idóneo en el que relajarse... Poco más se puede añadir. Raja Ampat (Indonesia) - Este archipiélago es famoso por su mundo submarino, repleto de arrecifes de coral únicos en le mundo. Allí solo debes relajarte y disfrutar del espectáculo de la naturaleza. Malta - Malta es bella por arriba y por debajo del mar. Es un lugar ideal en el que relajarse y disfrutar del buen tiempo y las noches de fiesta. Jordania - Además de visitar la increíble Petra, Jordania es un entorno único para relajarse y desconectar gracias a espacios como Wadi Rum o el Mar Muerto.

Los mejores destinos para conectar en 2023 - Para quienes quieren conocer culturas

Alaska, Canadá. / Daniel Croxton / EyeEm

Alaska - Los indígenas de Alaska se encargan de gestionar las experiencias turísticas que se ofrecen en su territorio, y esto aumenta su calidad y originalidad. Si quieres conocer su cultura, 2023 es un momento ideal. Albania - La historia de Albania es un misterio para muchos europeos desde que en 1991 se cerrase su etapa comunista. Este país tiene una cultura única en el continente que bien merece ser conocida. Accra (Ghana) - La capital de Ghana es un lugar único en el mundo. Sus gentes tienen una energía única y conectar con ellos es sencillo y muy gratificante. Sídney (Australia) - Sídney ha abierto nuevos circuitos para conocer la cultura indígena y esto la ha llevado hasta este listado. Si quieres conocer un mundo nuevo, este es tu destino. Guyana - Guayana ofrece una experiencia única a quienes lo visitan. Este país guarda jaguares, osos hormigueros gigantes y unos bosques tropicales únicos en el planeta. Boise (EEUU) - Boise, la capital de Idaho, es un destino de aventura muy especial. Allí, entre la naturaleza y la cultura local, se puede disfrutar tanto de deportes como el rafting, el ciclismo de montaña como de la gastronomía local, muy ligada a su entorno agrícola.

Los mejores destinos para aprender en 2023 - Para amantes de los museos, el arte y la cultura

Manchester (Reino Unido) / Getty Images - Kat Gardiner / EyeEm