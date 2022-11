Shakira sorprende a Ozuna con unas bonitas palabras que ha ruborizado al artista: “Mi Shak”

La canción de Shakira y Ozuna se ha convertido en un himno internacional. Y es que Monotonía es ya sinónimo de empoderamiento, resurgimiento y nuevos capítulos, algo que muchos han experimentado al atravesar una ruptura.

La colombiana se ha buscado una de las mejores compañías de la industria de la música para compartir este éxito. Ozuna acumula millones de escuchas en las plataformas digitales y cuenta con una discografía que lo ha convertido en un verdadero referente de la escena.

Compartir esta aventura con él ha sido toda una experiencia para Shakira, y eso es algo que hemos podido comprobar tras las bonitas palabras que le ha dedicado en las redes sociales. "Ozu!!! Gracias por caminar conmigo estas calles. No pude haber tenido un mejor ángel urbano👼", dice la colombiana en Instagram junto a una galería de dos fotos de la grabación del vídeo de Monotonía.

Ozuna, ruborizado por los halagos de su compañera, le ha respondido con un "Mi Shak" que demuestra que hay mucho cariño entre ambos. ¡Lo que une la música, que no lo separe nadie!

Como era de esperar, sus seguidores no han tardado en inundar las respuestas de halagos hacia la amistad que existe entre ambos artistas, pero también se han leído muchos comentarios en los que se hace la pregunta del millón: ¿Irá o no irá Shakira al Mundial de Qatar 2022? Y es que este se ha convertido en uno de los temas del momento después de que El Programa de Ana Rosa desmintiese esta mañana la noticia de Caracol sobre la confirmación de la FIFA. El entorno de la colombiana habría confirmado que no estará en el espectáculo musical del evento, aunque de momento se ha hecho pública ninguna información oficial.

Tendremos que esperar para saber qué ocurre finalmente, pero lo que está claro es que Shakira tiene a todos sus seguidores pendientes de la decisión que tome. Dua Lipa y Rod Stewart son otros de los que han declinado la invitación. Y tú, ¿qué opinas?