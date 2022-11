RM (BTS) anuncia el lanzamiento de su debut en solitario: ‘Índigo’

Se suceden las noticias agridulces para el fandom de BTS en torno a la formación. En los últimos meses están viviendo una auténtica montaña rusa de emociones con noticias buenas y no tan buenas. El grupo confirmó hace unos meses que se tomaría un tiempo de descanso sin fecha de retorno para que sus distintos miembros se concentraran en sus proyectos en solitario.

Sin embargo, ni siquiera sus integrantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de esa decisión después de que el gobierno de su país confirmara que tendrían que hacer el servicio militar. Pero antes de que eso se produzca algunos de ellos han aprovechado para lanzar sus citados proyectos.

Es el caso de RM quien hace un par de días confirmaba a través de sus redes sociales que lanzaría su primer disco en solitario el próximo 2 de diciembre. El álbum verá la luz en unos días bajo el título de Índigo sin especificar más detalles en torno al mismo: ni número de canciones, ni colaboraciones, ni títulos...

Nam Joon, más conocido como RM, confesó que para este trabajo ha estado trabajando durante los últimos 4 años. En un comunicado de prense de su empresa, BigHit Music, describeron un poco más la perspectiva del trabajo: "A través de Indigo, RM ofrece sus pensamientos y sentimientos sinceros y muestra música integral a través de colaboraciones con varios artistas. ¡Esperamos que todos estén entusiasmados con el último lanzamiento de RM!".

No es la primera vez que lanza música en solitario pero sí es la primera vez que publica un álbum al completo ya que sus anteriores entregas fueron dos mixtapes: Mono y RM. Desde el lanzamiento de Mono no ha vuelto a editar ningún trabajo sumando esos 4 años de ausencia en solitario que ha empleado trabajando con BTS.

J-Hope y Jin fueron los primeros miembros de BTS en regalarnos sus lanzamientos en solitario. El álbum Jack in the box y el single The Astronaut fueron sus primeras composicones como solistas que además presentaron en vivo tanto en el Lollapalooza de Chicago y en el concierto de Coldplay en Argentina, que fue transmitido en más de 70 países del mundo.

"Finalmente, mi primer álbum se lanzará, gracias a todos. Trabajé duro en él durante los últimos 4 años... Será muy diferente de mis proyectos anteriores, y se reunirán muchos amigos divertidos en él. Por favor, deséenme lo mejor... hasta el 2 de diciembre" escribió en sus redes sociales. "Yo era un pequeño rapero y letrista cuando era joven. Así que fueron 10 años realmente intensos como equipo. Y yo me encargaba de casi todas las entrevistas y de representar al equipo frente a los demás miembros. Ese era mi papel, supongo”, dijo. Y agregó: “Así es como conseguí concentrarme en mi álbum en solitario. Estos días he estado pensando en la primera vez que lo escuché, la primera sensación y el ambiente, y la razón por la que empecé, por la que elegí la música para toda mi vida, supongo".