Laura Escanes desvela dónde y con quién vive tras su separación de Risto Mejide

El nombre de Laura Escanes ha acaparado muchos titulares desde el pasado mes de septiembre cuando, junto a su exmarido, Risto Mejide, anunciaron su separación. Una ruptura que compartían en redes sociales dedicándose unas emotivas palabras y que pillaba a todos por sorpresa.

Tras compartir esta noticia, han sido muchos los rumores que han corrido por las redes, más de los que le hubiese gustado a ella misma. Entre ellos, la supuesta relación de la influencer con Míster Jagger, que más tarde quedaba en nada.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo del cantante Álvaro de Luna, con quien era pillada en las playas de Tenerife disfrutando de unos días de relax y desconexión. Tanto es así que se olvidaron de todo y se dejaron llevar... ¡hasta que llegó el beso! Un romance que ninguno de los dos ha negado, aunque hayan preferido no hablar del tema y menos en público.

Rompe su silencio

Durante varias semanas Laura ha preferido mantenerse callada, hasta este domingo que la joven rompía su silencio y aprovechaba la tarde para interactuar con sus seguidores y responder algunas de sus preguntas sin respuesta.

Cómo no podía ser de otra manera, aunque le han preguntado por su último viaje a Disneyland París junto a Roma, sobre sus entrenamientos y sobre sus planes de futuro a corto plazo que le haga mucha ilusión, los más pícaros nos han tardado en preguntarle sobre dónde y con quién vive ahora.

Una duda que muchos pensaban que no iba a responder tras filtrarse algunas imágenes de ella junto al marido de María Pombo, Pablo Castellano, mirando urbanizaciones en Madrid y, más tarde, unas fotografías junto al intérprete de Levantaremos al sol en su casa.

Laura Escanes en sus stories de Instagram / Instagram @lauraescanes

Sin pelos en la lengua, Laura ha zanjado el tema: "En un piso de alquiler hasta que terminen las obras del mío. Sola con Roma cuando está conmigo", decía aclarando que cuando la pequeña no está con ella, está con su padre. Además, sacando el humor con el que a veces hay que tomarse las cosas, ha aprovechado para hacer una aclaración: "PD: No, no comparto piso con ningún novio", escribía en referencia a las últimas noticias que se han publicado de ella.

Seguro que no ha sido la única pregunta que se ha encontrado en su bandeja haciendo referencia a su situación amorosa actual, pero Laura ha preferido no mojarse más y poner el punto y final al preguntas y respuestas que había iniciado.