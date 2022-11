‘Fast and Furious 10’ tendrá el mayor presupuesto de su historia

Fast and Furious pero también grandes. Cada vez más grandes. Una de las franquicias más longevas de la historia del cine tendrá el mayor presupuesto de su historia para una nueva entrega en cines con la que comenzará su despedida por todo lo alto.

Teniendo en cuenta que Fast and Furious 9 'solo' recaudó unos 750 millones de dólares en taquilla en su estreno en 2021 en plena pandemia, las cifras de presupuesto que se están escuchando en torno a la décima entrega de la franquicia podrían suponer que la mitad de esa recaudación se haya gastado para este film.

Según desvela el portal especializado The Wrap, el décimo episodio de la saga supera ya los 340 millones de dólares de presupuesto a medio año de que se produzca su estreno definitivo. Si a eso le sumamos que aún tendrá que sumarse la partida dedicada a la promoción, la cifra podría ser aún mayor.

Nada extraño si tenemos en cuento que cada vez son más los intérpretes de talla mundial que se han unido a la familia. Todos ellos han visto incrementado su cheque para este décimo capítulo como premio por seguir siendo fieles a la franquicia.

A quien no veremos en esta entrega es al habitual director de las cintas, Justin Lin, cuya salida a mitad de rodaje provocó un importante retraso en la entrega con el consiguiente coste económico de no rodar hasta encontrar al nuevo director.

Decisiones que han llevado a Fast and Furious 10 a ocupar el número 1 en la lista de películas más caras de la saga a la espera de ver si esa inversión revierte en la major cinematográfica que posee desde hace dos décadas una de las más rentables de la historia del cine con películas que han superado los mil millones de recaudación.

Puede que Dwayne Johnson The Rock (La Roca) no vaya a aparecer en su papel de Hobbs en la despedida de la saga Fast and Furious pero el reparto de la nueva entrega de la franquicia sigue llenándose de estrellas. La última, confirmada por el mismísimo Vin Diesel será Brie Larson. Lo que queda ahora por saber es el papel que desempeñará Brie Larson en el universo cinematográfico FF y si traerá algo del universo cinematográfico Marvel a la franquicia de vehículos y acción más aclamada y taquillera.

Brie Larson recoge el testigo así de Jason Momoa que también fue confirmado hace unas semanas por las cuentas oficiales de la película en las redes sociales. Jason Momoa uniría sus fuerzas a Charlize Theron en este nuevo estreno y se enfrentaría al equipo formado por Vin Diesel como Dominic Toretto, Michelle Rodríguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej) o Sung Kang (Han), entre muchos otros.

El resultado que podamos ver en taquilla a partir del 19 de mayo de 2023 determinará lo que suceda en febrero de 2024 cuando estaba fijada la despedida definitiva.