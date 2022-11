Leticia Sabater anuncia la llegada de 'Papá Noel, lléname el tanke', su nuevo villancico

Dependiendo del lugar donde miremos nos daremos cuenta de que las navidades empiezan para unos y otros en momentos distintos. En Estados Unidos Mariah Carey y su All I Want For Christmas Is You, que desde principios de noviembre se colaba en el Top 200 Global de Spotify y desde entonces no ha dejado de escalar posiciones, ya forman parte del imaginario popular de todo el mundo, donde la decoración de Halloween da paso a las luces, a la nieve y a los villancicos, aunque de manera oficial comiencen con el Black Friday, que dan paso a la temporada navideña tras el Día de Acción de Gracias.

En España, como en Estados Unidos, también tenemos a nuestra auténtica diva de la Navidad, que en los últimos tiempos no se ha conformado con regalarnos un único villancico, sino que se esfuerza año tras año por ofrecer música nueva que acompañe a estas celebraciones: ni más ni menos que Leticia Sabater.

Presentadora de televisión, cantante, concursante de realities y personaje público en general, esta artista multidisciplinar conoce a su público a la perfección y no presenta límites a la hora de anunciar nuevos proyectos. El Polvorrón, Trínchame el Pavo, Papa Noel, You're The Only One y Merry Christmas son los últimos éxitos de la catalana en cuanto a canciones de Navidad se refiere, una lista que completará este año Papá Noel, lléname el tanke, de la que ya ha compartido en redes sociales su portada y fecha de lanzamiento.

Portada del nuevo villancico!! PAPA NOEL LLENAME EL TANKE!! la salida del villancico con Videoclip en YouTube y todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Amazon,etc,será el lunes 28 de noviembre dando pistoletazo de salida a la Navidad🥂🥰🎁 pic.twitter.com/n1oyLeyKpn — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) November 20, 2022

Papá Noel, lléname el tanke llegará a todas las plataformas el próximo lunes 28 de noviembre, demostrando una vez más ir contra la corriente sin miedo a lanzar música a comienzos de semana. Una particular bienvenida a la época navideña que anunciaba así: "Portada del nuevo villancico!! PAPA NOEL LLENAME EL TANKE!! la salida del villancico con Videoclip en YouTube y todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Amazon, etc.,será el lunes 28 de noviembre dando pistoletazo de salida a la Navidad".

Sin haber podido todavía echarle un ojo a su videoclip, su portada ya revela lo que podemos esperar de este nuevo single, cuya estética concuerda con el trabajo realizado previamente: Leticia Sabater se convierte en una magnate pretrolera y aparece acompañada de dos jóvenes con ropa interior prestándole su ayuda mientras está tumbada sobre su Leticar.

Una estética kitsch y una inclinación cuestionable por el diseño gráfico completan una estampa navideña que, estamos seguros, es la carta de presentación perfecta para un villancico que abandona la tradición para entregarse a las referencias sexuales y las dobles lecturas.

Es nuestra mariah carey , qué más puedo decir https://t.co/NCbyVJVTCH — kristykrosty (@_kristykrosty) November 21, 2022

Menos mal, empezaba a preocuparme no saber nada. https://t.co/HdJKsMtr4M — Rober Daisu (@RoberDaisu) November 21, 2022

HA LLEGADO EL MEJOR MOMENTO DEL AÑO POR FIN 😭💓💓 https://t.co/nIgg532v1T — palomi (@Palomamtsev) November 20, 2022

Las primeras reacciones no se han hecho esperar, y muchos celebran este nuevo movimiento de la artista 360 en estas fechas tan especiales. "Se viene temazo" o "HA LLEGADO EL MEJOR MOMENTO DEL AÑO POR FIN 😭💓💓" son algunos de los tuits que sus fans han querido compartir también a través de las redes sociales.

Leticia Sabater destierra a Mariah Carey como diva de la Navidad para regalarnos su mejor versión. ¿Estáis preparados?