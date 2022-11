Pol Granch: “Lo dejaré siempre claro, nunca me he drogado en un escenario”

Conocimos a Pol Granch en 2018 gracias a Factor X. El joven no tardó en ganarse un hueco en la industria musical gracias a canciones como Tiroteo, Solo x ti o Platicamos. Tras lanzar su primer álbum, Tengo que Calmarme en 2020, Pol ha vuelto por todo lo alto con Amor Escupido. Se trata de un disco de 16 canciones donde el artista abre su corazón y se muestra tal y como es. Un álbum muy personal que ha emocionado a sus fans.

Y es que es 2022 está siendo un gran año profesional para Pol. Además del lanzamiento de su álbum, el artista ha recibido su primera nominación a los Latin Grammy a Mejor nuevo artista. Aunque no se ha llevado la estatuilla a casa, reconoce que ha vivido una experiencia de ensueño en Las Vegas.

Antes de cruzar el charco, Pol estuvo en los estudios de LOS40 para hablarnos sobre su nuevo álbum de estudio. Un disco que ya desgranó, canción a canción, con nosotros.

“Todo el disco tiene ese concepto de mi parte de niño. Se ve muy plasmado”, nos confiesa. Además, el joven nos dice por qué decidió ponerle el nombre Amor Escupido al disco: “Me encanta su dualidad. Además, refleja muy bien todo lo que me ha pasado durante el último año. No he parado de escribir y de escupir todo lo que me ha pasado”

Sobre la ansiedad

Pol también se ha sinderado en LOS40 sobre los problemas que ha vivido de ansiedad durante todo este tiempo. El artista de No pegamos ha querido compartir con nosotros lo importante que es para él acudir a terapia:

“Se empieza a hablar de los problemas mentales. Yo estoy en un trabajo donde tengo que tener la cabeza ordenada. Reflejo mucho esto en mi disco”

Su lucha contra la ansiedad empieza, como la de muchos, en terapia: “Estoy yendo desde hace algún tiempo. Personalmente se lo recomiendo a todo el mundo. Lo estoy trabajando”.

Pol también ha querido aclarar que él nunca ha salido drogado en sus actuaciones. De este modo, el cantante ha respondido a este tipo de comentarios con las siguientes palabras:

“Lo dejaré claro. Yo no me he drogado en un escenario ni antes de salir. Yo me subo acojonado a un escenario, si lo hiciese drogado, sería el doble. Una locura. Evidentemente no. Me molestaba que dijesen eso. Esta es mi vida y así es como lo vivo. Estar ahí arriba es lo que más me gusta en el mundo”.

Sobre su relación con sus compañeros de Élite

No hay rastro de Pol Granch en la sexta temporada de Élite. El joven, que dio vida al príncipe Philip en la cuarta y quinta temporada, ha dicho adiós a la serie. Por supuesto, Pol tiene muy buen recuerdo de su paso por la ficción de Netflix:

“Me han tratado como a un angelito desde que llegué. Fue muy nutritivo para mí. Aprendí mucho. Fue increíble”.

Además, ha explicado que tiene relación con algunos de sus compañeros de la serie. Eso sí, aclara que si hay un grupo de whatsapp no tiene ni idea de si está: “Es que no lo uso mucho”