‘Queen’: La historia de Alberto Ramos, protagonista del caso de homofobia extrema que conmovió Escandinavia

Puede que su nombre no te suene, pero si has escuchado su historia, es probable que te hayas conmovido. Alberto Ramos es un joven artista español-sueco de origen malagueño cuyo trabajo se estudia en institutos y ha inspirado a muchos jóvenes en una situación parecida a la suya. Es el autor de eighteen, el poemario bestseller más leído en los institutos de España.

El pasado 16 de noviembre se lanzó Queen, una novela en la que cuenta su historia real en la etapa desde los 14 a los 18 años en un pueblo sueco, un caso de homofobia extrema que conmovió a Escandinavia. El libro ha debutado en el número uno como novela epistolar y en literatura gay, y como la segunda novela periodística más vendida después de Pérez-Reverte.

Alberto y su trabajo son conocidos en redes sociales donde por ejemplo en TikTok, el hashtag #albertoramos acumula más de 35 millones de reproducciones.

Una historia de superación

Su historia es la de un joven malagueño que encuentra vía de escape en su amistad con Sofie. Pero ella y su familia se mudan a Estocolmo y Alberto se queda atrapado en su pueblo donde no llevan muy bien su feminidad y donde su familia biológica deja evidencias de sus prejuicios hacia él.

Melissa, la madre de Sofie, se ofrece a adoptarle y él no se lo piensa dos veces. Lo que no podía imaginarse es que la cosa no iba a mejorar sino todo lo contario.

Acaba en un pueblo sueco que posee una gran comunidad siria de fuerte arraigo religioso. Ahí comienza su calvario. En Södertälje se enamora de un chico de su clase y es agredido por su condición sexual. Su historia se acaba viralizando y Alberto acaba siendo una figura pública en Suecia, referente contra el bullying.

Se trata de una novela construida a través de las cartas que Alberto le enviaba a Sofie y de sus diarios personales cargados de esperanza, dolor, bullying, trauma, crecimiento, sanación, respeto, relaciones que no pudieron ser, la ilusión de empezar de nuevo, el amor y la pérdida. Una novela que se cierra con una carta muy especial que escribe tras haberse graduado con matrícula de honor.

Un chico prodigio

Entre sus múltiples estudios, Alberto se especializó en ciencias políticas en la prestigiosa Universidad de Harvard. También cuenta con un máster en estudios religiosos y teología por la Universidad de Gotemburgo, entre otros grados. Con apenas 20 años puede presumir de tener 21 matrículas de honor, una carrera universitaria completada en menos de dos años, y diversos másteres, entre otras acreditaciones. Actualmente cursa dos másteres en dos universidades suecas: uno de sociología de la educación joven, y otro de literatura e historia de las ideas.

Ahora, ha decidido compartir su historia que seguro que servirá de inspiración a muchos jóvenes. "El proyecto más importante de mi vida. Todo lo que pasó en suecia. El proceso de autodescubrimiento. La relación que no pudo ser. El acoso, bullying y abuso. El amor. El viaje de perderse y encontrarse a uno mismo. De sanar, quererse y respetarse aun cuando el mundo te enseña otra cosa. En una novela. Ojalá este libro sea un abrazo para alguien que lo necesite. es su única razón de ser", compartía en sus redes sociales.