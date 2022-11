Ariana Godoy vuelve con nueva edición con ilustraciones de ‘A través de mi ventana’

Ariana Godoy se ha convertido en una de las autoras de referencia para los lectores juveniles. Esta venezolana que ahora escribe desde su apartamento en Carolina del Norte (Estados Unidos) no deja de sumar lectores a sus novelas.

Los hermanos Hidalgo, especialmente Ares, han enamorado a muchísima gente, a unos a través de su versión novela y a otros en su adaptación en película para Netflix con Julio Peña y Clara Galle como protagonistas.

A través de mi ventana fue la primera historia en español en convertirse en la más popular de Wattpad a nivel global. Acumula 259 millones de lecturas en la plataforma y lleva dos años triunfando en los rankings. De hecho, en 2021 se convirtió en el segundo libro más vendido en el mercado juvenil.

Nueva edición

Y cuando algo gusta tanto, hay que darle cariño y de ahí que, ahora llegue una nueva versión de la novela en formato ilustrado con acuarelas realistas de Naranjalidad y contenido inédito especial.

Volvemos a enfrentarnos a la historia de Raquel que lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso está a punto de cambiar...

Interior de la edición ilustrada de 'A través de mi ventana'. / Foto cedida por Penguin Random House

Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía. Ahora, Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Por supuesto, no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma.

El pasado julio hacía el anuncio de este nuevo lanzamiento. “Estoy muy feliz con esta edición especial, la portada me parece preciosa y @naranjalidad es increíble. Todo empezó en el 2016 y ahora en 2022 tendremos una edición especial. Como les dije con el estuche, todo esto es un sueño y aún no me lo creo. Gracias por el apoyo, por el amor que le han dado estos años a la trilogía y que le continúan dando”, escribía en aquel momento.

Interior de la edición ilustrada de 'A través de mi ventana'. / Foto cedida por Penguin Random House

Sin duda, una edición regalo que gustará a todos aquellos que se han enganchado a esta saga.