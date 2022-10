El reparto de ‘A través del mar’, la secuela de ‘A través de mi ventana’, nos dan las claves de la película

Si lees en algún lado A través de mi ventana, cualquier fan puede pensar en Ares y Raquel, en lo emocionante que fue la adaptación de la novela de Ariana Godoy... Pero sobre todo, pensará en qué hay de la segunda parte. Netflix ya confirmó una trilogía que se saliera de los libros -ya que estará centrada de nuevo en la pareja protagonista, no en los hermanos Hidalgo-; por lo que solo faltaban más detalles.

Ya es oficial: la segunda parte de la saga llevará por título A través del mar, y tal y como hizo High School Musical 2 en su día, llevará a sus protagonistas a un verano de ensueño. Pero no será en Lava Springs, sino en la Costa Brava, un lugar al que Netflix invitó a los medios para ver el rodaje y entrevistar a todo su reparto.

De este modo, Julio Peña, Clara Galle, Eric Masip, Hugo Arbués, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras y Emilia Lazo se sentaron con LOS40 para contestarnos a todas nuestras preguntas; que después del fenómeno vivido con ATDMV, no era poco. La primera era obligada: ¿Cómo se sienten en esta nueva aventura?

Para Hugo, "todo es muy emocionante, muy guay. Hemos pasado un año juntos con las promos pero es muy fuerte. Tenemos más complicidad", nos comentaba, igual que Natalia, que alababa la confianza que tenían después de vivir todo lo del proyecto anterior. Guillermo, por su parte, lo miró desde un punto aún más profesional: "Tenemos una base de que los personajes ya los tenemos cogidos. Es un poco jugar con lo que ya sabemos. Hay muchas tramas nuevas. Los personajes pasan por sitios que en la primera no habían pasado".

"Creo que después de la primera muchos tenemos una presión de querer hacerlo un poco mejor aunque sea, y haber cogido lo que hemos aprendido en la primera para dejarlo en la segunda y la tercera. Es la parte que más me retumba. No hay que preguntarse cosas, porque ya salen cosas", nos comentaba Clara Galle, que repetirá como protagonista esta vez. Un puesto que también le ha costado admitir el precio de la fama.

Es mala amante la fama...

"Al final ha sido para todos un proyecto bastante fuerte, y a nivel de exposición la mayoría no había vivido todo esto. Yo soy muy de mi casa, entonces me ha costado mucho entender ciertas cosas porque quiero disfrutarlas, quiero vivirlas, pero es precioso también el proceso que lleva una desde la vida que tenía a, de repente, ver que debe formar una nueva y evolucionar, pasar ciertas cosas y cuestiones personales. He pasado por ahí y estoy muy contenta", confesaba, siempre poniendo en alza su espíritu de equipo que tienen en el set.

Hay bajones, hay subidones... pero es lo más normal del mundo

Un espíritu que, dicho sea de paso, comparten todos. Para Natalia "hay bajones, hay subidones... pero es lo más normal del mundo", algo que su compañera Clara alivia con un "somos uno, pero juntos". Eso sí, seguramente no se planteen un fracaso.

La nueva película es tan esperada como cuidada, ya que han tenido en cuenta hasta el mínimo detalle para hacer una secuela a la altura de las expectativas. "Estas tramas van a gustar mucho. Dan muchos giros y aportan cosas. Va a gustar mucho la dirección que coge en esta película" asegura de una manera muy misteriosa Guillermo. Durante la entrevista, hubo teorías sobre la mesa, y aunque alguna risa cómplice de los actores y actrices desvelaron algún posible spoiler -que no publicaremos-, se mantuvieron firmes con el secretismo.

Por ello, Hugo dio ciertas pistas: "Van a ver a los personajes en situaciones que no se habían planteado. Tienen todos la esencia que tenían en la primera", afirma, dejando caer que el concepto del filme está claro. Las tres palabras clave para A través del mar serán, precisamente, mar, adolescencia y hormonas. Vaya, una mezcla explosiva.

¿Vale la pena sacrificar la saga original?

Como se puede leer sobre estas líneas -algo que cualquier fan sabrá- es que la trilogía de los Hermanos Hidalgo tiene una dirección muy clara: el primer libro se centra en Ares, que es el que adapta A través de mi ventana de manera similar a su trama; el segundo, A través de ti, gira más sobre Artemis; y el último, A través de la lluvia, habla de Apolo.

Estas películas suben el nivel

Esto no será así en los planes de Netflix: ATDM no se centrará en las otras tramas, aunque sí acabará por retratar una historia bastante coral. Habrá situaciones en las que se conocerá más a Artemis y Apolo, algo que sus actores aseguran que hará sentirse satisfechas a los fans. "Además, los libros están ahí", dice Hugo.

"Estas películas suben el nivel. El hecho de tener la oportunidad de tener las tramas que ni nosotros nos habíamos imaginado. Las estamos disfrutando y nos están sorprendiendo", dice Enric, en referencia al rodaje en curso que estaban teniendo. Clara, además, echa más leña al fuego: "Se pone más interesante y más profundo todo. Este sentimiento de amor adolescente que había en la primera película, va más allá. Se crean otros intereses y otras acciones. Es interesante...", concluye.

A través del mar se estrena en 2023 en Netflix.

