Camila Cabello se ríe de sí misma en TikTok

A principios del mes de noviembre Camila Cabello decidía seguir la estela de Mariah Carey y lanzar al mundo la versión en estudio del clásico navideño de Michael Bublé I'll Be Home For Christmas, una canción que la cubana había cantado en directo en diferentes ocasiones a lo largo de los dos últimos años.

De esta manera, la cantante de éxitos como Bam Bam y Señorita se unía a cantantes como Justin Bieber, Taylor Swift o Ariana Grande en la presentación de un villancico navideño con el que poder rascar oyentes y escuchas ahora que se acercan las celebraciones de Navidad. Y es que si alguien sabe algo de este tema es Mariah Carey, que en las últimas 24 horas conseguía colar en el Top 10 Global de Spotify su All I Want For Christmas Is You con casi tres millones de reproducciones.

A pesar de no ser el primer villancico disponible en las plataformas digitales de la cubana (en el año 2020 lanzó junto a Shawn Mendez la canción A Christmas Song, comprendida dentro de la Holiday Edition del álbum Wonder del estadounidense), sí que se ha convertido en su villancico con más reprecursión hasta la fecha, y no por un tema de escuchas sino de críticas: cientos de personas angloparlantes hacían uso de las redes sociales para quejarse de su forma de pronunciar "Christmas" (Quismois).

Unas críticas que, lejos de afectarle en su trabajo, ha demostrado lo profesional que es y, como si de Laura Escanes y su famoso audio se tratase, ha decidido utilizar su perfil de TikTok para representar a la perfección el refrán "si no puedes con el enemigo, únete a él".

Y es que en el vídeo, que acumula casi 5 millones de visualizaciones y 800.000 "me gustas" en sus primeras seis horas de vida, podemos ver a una Camila Cabello que se desdobla entre la profesora de técnica bocal que se esfuerza por practicar el fraseo para que no haya errores de pronunciación en la frase del estribillo que da nombre a la canción "I'll be home for Christmas" y una Camila Cabello, la de verdad, que hace oídos sordos de las recomendaciones y termina pronunciando "quismois" todas las veces.

"Me before recording my version of I’ll be home for christmas (quismois)" escribía la cantante en la descripción del vídeo, demostrando una vez más que sabe reírse de sí misma y convertir sus "debilidades" en una ventaja: "va a salir genial". Los comentarios, por su parte, se han llenado de risas y apoyo a la artista, que han adoptado el "Mery Quismois" como la nueva forma de felicitar las navidades.

A la espera de saber si la repercusión de este vídeo también tiene una repercursión sobre las escuchas del tema, que roza el medio millón de reproducciones desde su lanzamiento, a nosotros nos encanta la dicción y el talento de Camila. ¡Mery Quismois!