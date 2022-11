Quién es Jenna Ortega, la actriz que da vida a ‘Miércoles’ en lo nuevo de Netflix sobre la Familia Addams

Miércoles, la nueva serie sobre las aventuras de la hija de la Familia Addams, la estirpe más oscura y macabra de la ficción, ha visto la luz hoy en Netflix. Con ella, nos adentraremos en el viaje que realizará hacia la mayoría de edad, haciéndonos testigo de la rebeldía que le caracteriza y las relaciones interpersonales propias de la adolescencia en su paso por la Academia secundaria Nevermore. Todo ello, desde la perspectiva del humor y del terror.

La famosa Wednesday Addams es interpretada, esta vez, por Jenna Ortega, actriz que toma el relevo de la eterna Christina Ricci a lo largo de la franquicia de los 90 y quien, además, realiza un cameo como madrina de los alumnos.

A pesar de su juventud, Ortega comenzó a actuar desde bien pequeña y, entre sus papeles más relevantes de los últimos años, encontramos que ha dado vida a Tara Carpenter, personaje de la última saga de Scream 5 que también aparecerá en la sexta entrega prevista para 2023; así como que ha formadp parte del elenco principal de You en su segunda temporada como Ellie Alves.

Wednesday Addams Revealed | Netflix

Para conocer a esta joven promesa del cine (especialmente del género de terror), te dejamos algunos datos a tener en cuenta:

Sus inicios

De padre con ascendencia méxico-americana y madre mexicana y puertorriqueña, Jenna Ortega nació en Valle Coachella, Estados Unidos, un 27 de septiembre de 2002, por lo que es libra.

Su pasión por la actuación le viene desde que tenía seis años y, a los ocho, ya estaba haciendo sus primeras audiciones. Sin embargo, no debutó en la pequeña pantalla hasta los doce, apareciendo por primera vez en la serie de comedia Rob, de CBS, en 2012; y más tarde en CSI: NY. ¿Sabías, además, que ha participado en la franquicia MCU? Así es, la joven Ortega hizo su debut en el cine con un papel secundario como la hija del vicepresidente en Iron Man 3 (2013). Y se estrenó en el género de terrero formando parte del reparto de la saga Insidious (Chapter 2).



En entrevistas pasadas, la actriz ha confesado que Dakota Fanning fue quien le inspiró en un primer momento para dedicarse al mundo de la interpretación tras ver su actuación en Man of Fire. Del mismo modo, ve en Gina Rodríguez, protagonista de Jane The Virgin, una referente, ya que comparten una historia similar, y a la que admira por su esfuerzo y habilidad. Es más, Jenna cumplió un sueño al trabajar con la propia Gina interpretando a la versión infantil de la protagonista Jane Villanueva en la mencionada serie de The WC.

Fue estrella Disney

Entre 2016 y 2019, la protagonista de Miércoles trabajó en la serie Stuck in the Middle (Entre Hermanos) de la mano de Disney. En esta ficción interpretó el papel protagonista Harley Díaz, la mediana de siete hermanos, por el que recibió un Premio Imagen y varias nominaciones.

Igualmente, durante esta etapa, se introdujo en el mundo del doblaje poniendo voz a la princesa Isabel en la serie animada Elena of Avalor, también de Disney, que concluyó en 2020.

Es una auténtica Scream Queen

Su participación en varias películas de terror, como Studio 666, X o las dos últimas entregas de Scream (la quinta estrenada en 2022 y la sexta, prevista para 2023), le han valido para ganarse el apodo de "Reina del Grito" (Scream Queen) por el medio The Hollywood Reporter.

Sin embargo, no quiere encasillarse ni como actriz ni interpretando un único papel "arquetipo". Es por eso que también es considerada una filántropa y activistas por los derechos LGTBI y en contra de la discriminación.



Su parecido con Miércoles Addams

Debemos decir que encarnar a Wednesday le viene ni que pintado. No solo por la gran interpretación y mimetización que hace con su personaje, sino porque hemos descubierto que guarda cierta similitud con ella en la vida real.

En primer lugar, porque en una entrevista concedida a InStyle en 2021, Jenna Ortega expresó que, al igual que a Miércoles, no le interesan mucho las redes sociales. "Elimino Instagram de mi teléfono probablemente dos veces por semana. Trato de alejarme lo más posible, pero es difícil porque ahora es como se conectan los jóvenes, [...] así que gran parte de lo que se anuncia no es auténtico o necesariamente lo mejor para tu bienestar, por lo que debes ser cuidadoso con las redes sociales".

Y, en segundo lugar, porque ha revelado en un encuentro con Wired que, cuando era más pequeña, realizaba autopsias a animales muertos: "Soy rara. Me dedicaba a realizar autopsias en animalitos cuando era pequeña. En plan, pequeños lagartos que encontraba muertos en mi jardín". Una declaración que ha causado gran revuelo entre los seguidores de la nueva serie de Netflix.

Wednesday ya está disponible en Netflix.