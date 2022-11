Así sería 'El fin del mundo' de La La Love You desde el punto de vista de la chica

Hace algo más de tres años, a principios del mes de junio del 2019, Amaia visitaba La Resistencia sin saber que iba a cambiar la vida de una banda madrileña para siempre. La de Pamplona, ganadora de Operación Triunfo 2017, estaba preparando el que sería su primer disco cuando David Broncano le preguntaba por la música que estaba escuchando últimamente. La respuesta de la cantante sorprendía a todo el mundo cuando recomendaba Más colao que el colacao, una canción con menos de 1000 reproducciones de La La Love You, estrenada por aquel entonces hace 6 años.

En menos de tres meses, sin embargo, un puñado de miles de reproducciones alcanzaría los 3 millones, cambiando el rumbo de la banda, que con el paso de los últimos años ha visto como su popularidad crecía mientras participaba de los diferentes carteles de festivales de música a lo largo de diferentes puntos de la geografía española.

Más colao que el colacao supera ahora los 9 millones de reproducciones y su canción más conocida, El fin del mundo, lanzada el noviembre de ese mismo año, supera los 70 millones. Tres años después, además, sigue sonando cada fin de semana en las discotecas más importantes de España.

La historia de estas dos personas que se cruzan en medio de una fiesta sin llegar a hablar ha marcado la banda sonora de nuestras vidas sin saberlo, cantando a viva voz siempre teniendo en cuenta el punto de vista del chico que se muere por dentro mientras ve bailar a la chica entre la gente.

La otra parte de la historia

En los últimos días, sin embargo, el cantante madrileño Asier Martí se ha viralizado en TikTok, donde cuenta con más de 20.000 seguidores, interpretando su propia versión de este temazo y poniéndose en el lugar de la chica para darnos a conocer la otra cara de la moneda, la otra versión de la historia, con un vídeo que supera las 360.000 reproducciones y no deja de subir como la espuma.

"Yo venía a decirte que miraras a otro lado, que si hoy me he puesto guapa es para dejarte callado. Lo siento, ya sabías que hoy en día tengo otro pa' mí. Pero no esperes que cambie y que vaya hacia tu boca, porque tú me gustas mucho pero yo estoy medio rota. He pasado tantas veces por tu lado que ya paso de ti" canta Asier con la guitarra.

"La necesito en mi playlist", "cada vez estoy más convencido de que tendrías que ir al Benidorm Fest" o "me encanta" son una muestra de los más de 300 comentarios que aplauden el trabajo del cantante, que ha comunicado sus ganas de producir una versión en estudio para este tema ante el buen recibimiento de la gente y ya ha publicado su segunda parte también en la plataforma. Hasta que esto pase, sin embargo, no podemos dejar de reproducir en buquel El fin del mundo (No es como tú crees version).