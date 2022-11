¿Cómo crear tu propio calendario de Adviento?

A falta de una semana para que empiece diciembre, cada vez tenemos más presente la llegada de la Navidad. Mariah Carey y la introducción de su All I Want For Christmas Is You en el Top 10 Global de Spotify y el pistoletazo de salida del Black Friday a las compras navideñas, así como el encendido de luces que tienen lugar en diferentes puntos de la geografía española a lo largo de este fin de semana, se han encargado de anunciar la llegada de estas fiestas para los más despistados. Nadie se libra de la Navidad.

Para los más pequeños, uno de los grandes símbolos de la llegada de estas fiestas es la compra de un calendario de Adviento. Hace algunos días repasábamos las diferentes opciones y variedades que nos podíamos encontrar en los supermercados y marcas conocidas. Sin embargo, en esta ocasión nos alejamos de los calendarios ya preparados para proponerte un reto: hacer tu propio calendario de Adviento y regalárselo a una persona especial, ya sea tu hijos, tu madre, tu amigo o tu pareja. Una excusa perfecta para tener un pequeño detalle sin la necesidad de gastar grandes cantidades de dinero pero que marcará la diferencia dentro de tus círculos más cercanos. ¿Nos acompañas en esta aventura?

1- ¿Dónde consigo o cómo hago un calendario?

Una de las claves a la hora de realizar tu propio calendario de Adviento es encontrar el soporte o la caja sobre el que después se introducirán los pequeños detalles y regalos diarios. Tiendas como Tiger, muy extendida a lo largo de todo el territorio, cuenta en su colección de Navidad con un calendario de Adviento rellenable por un precio muy competitivo para cualquier bolsillo: 5 euros. Además, sus papeles de regalo son una auténtica fantasía, hecho con material 100% reciclado y reciclable.

En el mismo camino, la tienda online de paquetería SelfPackaging dispone de un amplio catálogo de pequeñas cagitas de diferentes tamaños y precios que poder personalizar para crear el calendario perfecto. Del mismo modo, ponen a dispoción de los clientes un calendario de Adviento de cartón que en tan solo dos pasos (montar y rellenar) estará listo para sorprender a cualquier persona por un precio algo más elevado: 8,40 euros.

Finalmente, quizás el precio más económico se encuentre en plataformas como Shein, que ofrece diferentes cajas, sobres y pegatinas en las que poder introducir cualquier tipo de dulce o pequeño regalo que entregar diariamente a la persona especial. Ten cuidado, eso sí, con los plazos de entrega. Una demora en los envíos podría suponer no poder entregar tu calendario de Adviento a tiempo. Y no queremos eso.

2- Alternativas para cada día

Independientemente de la edad de la persona a la que vayas a entregar tu calendario de Adviento personalizado, un dulce nunca amarga a nadie. Marcas como Lindt, Kinder, Ferrero Rocher, Raffaelo, Kitkat, o los típicos polvorones y mantequedos navideños se venden en mercados y supermercados en packs por precios muy asequibles con los que poder rellenar alrededor de un tercio de los días disponibles. Lo importante en estos casos es saberlos combinar para que no resulten repetitivos y jugar con los regalos que no sean comestibles.

Para el resto de los días es importante pensar en lo que puede gustarle a esa persona para seguir rellenando los huecos: un llavero de resina con su inicial, un cacao de labios del deliplus, un ambientador para el coche, una bomba del baño de Lush, una vela aromática, unos pendientes, un Funkopop, diferentes pares de calcetines (en Shein encuentras calcetines de una calidad relativa por precios que oscilan entre los 1,5 y 3 euros), una funda para el móvil, una playlist, una foto impresa en formato Polaroid, un carrete para una cámara analógica (tan de moda en los últimos años), un cuento/libro o una entrada de cine pueden ser pequeños detalles de precios varibles que harán de cada mañana una experiencia e ilusión única.

Para el día 24, el último del calendario de Adviento, guárdate el detalle más especial o que más ilusión le haga. No tiene que ser ni el más caro ni el más grande, pero representará el broche de oro perfecto a un regalo muy original que seguro que le encantará. Y tú, ¿ya estás listo para estas navidades?