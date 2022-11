Primeras palabras de Isa Pantoja tras la muerte de su tío Bernardo en ‘El programa de Ana Rosa’

A las diez y media de la mañana fallecía Bernardo Pantoja en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Lo hacía rodeado de su hija, Anabel Pantoja y su hermana, Isabel. En las últimas horas muchos estaban pendientes del desenlace.

“Todos éramos conscientes de que llevaba varios meses mal, ha estado ingresado en el hospital y han sido varias veces las que ha ido Anabel a verle cuando bajaba a Sevilla”, eran las primeras palabras de Isa Pantoja sobre su tío en El programa de Ana Rosa donde acudía como colaboradora.

“El miércoles es cuando yo me entero que Anabel está yéndose de Madrid a Sevilla directamente porque le comunican la grave situación que está teniendo Bernardo y cuando me comunica en esos momentos que su padre no está bien. Por eso ella se tiene que desplazar”, contaba.

En ese momento ya se imaginaba lo peor. “Yo entiendo que están esperando el desenlace porque Anabel estaba en Madrid y sus planes eran actuar hoy en el Mediafest y cuando me entero de que tiene que desplazarse es porque evidentemente la cosa está grave”, aseguraba.

Joaquín Prat le preguntaba si había hablado con su madre. “Justo me he enterado hace una hora. La he llamado, no me ha cogido el teléfono y mi prima Anabel tampoco. Yo he hablado con la madre de Anabel. Yo estoy informada de todo por ella”, reconocía.

“Yo venía en el tren y me ha pasado como con mi abuela, que cuando llegué en el avión me enteré de que había fallecido, pues ahora igual. Hace una hora, hora y media que me enteré de la muerte de Bernardo”, admitía.

“Me ha pillado llegando, ahora después iré a apoyar a mi prima que es con la que yo he hablado durante todo este tiempo y más o menos me ha ido contando un poco. No me ha cogido el teléfono porque supongo que están con trámites, pero espero llegar”, explicaba.

Kiko Rivera y Junco, centro de la polémica

Según las informaciones que se han conocido, Kiko Rivera no habría sido informado por la familia de la gravedad del estado de salud de su tío y se enteraba a través de Rafa Mora. Sin embargo, ha sido ahora cuando el Dj se ha pronunciado a través de las redes.Ha sido con una emotiva imagen donde aparece Bernardo Pantoja cogiendo al artista cuando era un bebé en brazos: "Descansa en paz tito", escribía Kiko.

También ha hablado de Junco, la mujer de Bernardo, a la que, están diciendo, que le han puesto pegas para entrar en la habitación donde estaba ingresado su marido.

“Cuando mi madre ha ido a visitar a Bernardo hay unos turnos de visita. Supongo que, si está mi madre con mi tío, o está mi madre sola, y en ese momento hay ciertas personas con las que ella no se habla, como puede ser Junco o algunos amigos de Bernardo, a lo mejor en ese momento, está bien que en el tiempo que vaya a estar allí mi madre, otras personas no estén. Si quiere estar allí con él a solas, luego que vayan otras personas, porque hay tiempo para ir”, reivindicaba Isa.

Las próximas horas este fallecimiento va a llenar muchas horas de televisión. Son muchos los que esperan las primeras palabras de Anabel Pantoja o saber si Kiko Rivera se acercará al tanatorio pese a que, ahora mismo, no tenga relación con la familia y se negara la entrada a su madre en el hospital cuando sufrió un ictus.